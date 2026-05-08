Levante triunfa in extremis y sueña con la salvación, ¿qué pasó con Arriaga?

El camerunés Etta Eyong culminó con un gol con la testa en el 90 la remontada del Levante contra un Osasuna en inferioridad numérica toda la segunda parte para aferrarse a la lucha por la permanencia después de un partido de locura en el que pasó de todo.

En el minuto tres, Toljan se marcó en propia puerta al intentar rechazar un centro sin mucho peligro de Osasuna y Budimir marcó el 0-2 en el minuto 11, pero Víctor García empató con un doblete en los minutos 35 y 37 para el Levante, que no contó con el hondureño Kervin Arriaga por suspensión.

Antes del descanso, Herrera fue expulsado con roja directa por tocar el balón con la mano casi en el mediocampo. Y después de una segunda parte de asedio levantinista, el camerunés se lanzó en plancha para rematar con todo.

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El empate no servía a ninguno de los dos equipos y se notó en el inicio. Los levantinistas, sin margen de error, probaron suerte en el primer minuto con un chut ajustado al poste de Víctor García que atrapó Sergio Herrera, mientras que el equipo navarro, que quiere luchar por Europa, solo tuvo que esperar un regalo defensivo.

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A los tres minutos, Moncayola salió al contraataque para poner desde la banda un centro carente de peligro y que se preveía que iba a pasar de largo por el área, pero, de manera inexplicable, Toljan lo empujó dentro de su propia meta al tratar de rechazarlo ante la cara de asombro de Ryan, que incluso se tapó los ojos, y de todo el Ciutat de València.

El autogol del alemán dejó tocado al equipo de Luís Castro, al que le costaría dejar atrás esa sensación de incredulidad y reiniciarse mentalmente. Los levantinistas no lograban sacudirse los nervios y estaban totalmente partidos. Todavía no habían conseguido pasar página y ya habían recibido el segundo.

Osasuna aprovechó otro desajuste defensivo para castigar a los locales en el minuto once. Bretones puso un centro para Budimir, que remató totalmente solo y a puerta vacía para poner el 0-2 con un derechazo que se estrelló en el poste y entró en la portería.