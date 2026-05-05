EN VIVO Champions de Concacaf: con Najar y Acosta de titulares, Nashville está empatando ante los Tigres

Los Tigres reciben al Nashville de Andy Najar con todo un favor para alcanzar la final de la Champions de Concacaf.

¡BIENVENIDOS AL MIN A MIN DE LAS SEMIS DE LA CHAMPIONS DE CONCACAF!

Min 32: Warren Madrigal (Nashville SC) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Min 27: ¡UFFF, NASHVILLE SE ASOMA! Mukhtar se desmarcó, sacó un disparo que fue desviado por un defensa, pero Nahuel estaba mal parado y el balón pasó cerca del marco. Primer tiro de esquina para Nashville.

Min 20: Remate fallado por Rodrigo Aguirre (Tigres UANL) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

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Min 16: Tigres sigue insisitiendo. Rodrigo Aguirre remató con la izquierda desde el lado, pero su disparo salió desviado

Min 14:Primer cambio por lesión en Tigres. Sale: Gorriarán y entra: Juan Pablo Vigón

Min 9: Cerca Nashville. Cristian Espinoza estuvo cerca tras rematar con la derecha desde fuera del área.

Min 5: El equipo mexicano salió con mucha intensidad ante un Nashville que no encuentra el orden del partido. Primer tiro de esquina del partido

Min 1: COMIENZA EL PARTIDO EN EL VOLCÁN, un estadio que está repleto de aficionados felinos que quieren ir a su quintafinal de la competencia.

ALINEACIONES CONFIRMADAS |

Nashville : Schwake, Baker-White, Woledzi, Palacios, Andy Najar, Espinoza, Brayan Acosta, Corcoran, Muyl, Madrigal y Mukhtar.



TIGRES : Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rómulo, Jesús Ángulo, Reyes, Araujo, Gorriarán, Brunetta, Correa, Marcelo Flores y el 'búfalo' Aguirre.

PREVIA |

Los Tigres UANL, el equipo mexicano de mejores resultados en los últimos 15 años, recibirán el martes al Nashville, equipo que milita Andy Najar y Brayan Acosta, con todo un favor para pasar a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El pasado martes, el cuadro del entrenador argentino Guido Pizarro derrotó por 0-1 a los estadounidenses con un gol del campeón mundial Ángel Correa, y este martes buscará completar la labor para acceder a la final contra el ganador entre el Toluca mexicano y Los Angeles FC de la MLS.