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EN VIVO Champions de Concacaf: con Najar y Acosta de titulares, Nashville está empatando ante los Tigres

Los Tigres reciben al Nashville de Andy Najar con todo a favor para alcanzar la final de Concacaf

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2026-05-05

Los Tigres reciben al Nashville de Andy Najar con todo un favor para alcanzar la final de la Champions de Concacaf.

¡BIENVENIDOS AL MIN A MIN DE LAS SEMIS DE LA CHAMPIONS DE CONCACAF!

Min 32: Warren Madrigal (Nashville SC) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Min 27: ¡UFFF, NASHVILLE SE ASOMA! Mukhtar se desmarcó, sacó un disparo que fue desviado por un defensa, pero Nahuel estaba mal parado y el balón pasó cerca del marco. Primer tiro de esquina para Nashville.

Min 20: Remate fallado por Rodrigo Aguirre (Tigres UANL) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Min 16: Tigres sigue insisitiendo. Rodrigo Aguirre remató con la izquierda desde el lado, pero su disparo salió desviado

Min 14:Primer cambio por lesión en Tigres. Sale: Gorriarán y entra: Juan Pablo Vigón

Min 9: Cerca Nashville. Cristian Espinoza estuvo cerca tras rematar con la derecha desde fuera del área.

Min 5: El equipo mexicano salió con mucha intensidad ante un Nashville que no encuentra el orden del partido. Primer tiro de esquina del partido

Min 1: COMIENZA EL PARTIDO EN EL VOLCÁN, un estadio que está repleto de aficionados felinos que quieren ir a su quintafinal de la competencia.

ALINEACIONES CONFIRMADAS |

Nashville : Schwake, Baker-White, Woledzi, Palacios, Andy Najar, Espinoza, Brayan Acosta, Corcoran, Muyl, Madrigal y Mukhtar.

TIGRES : Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rómulo, Jesús Ángulo, Reyes, Araujo, Gorriarán, Brunetta, Correa, Marcelo Flores y el 'búfalo' Aguirre.

PREVIA |

Los Tigres UANL, el equipo mexicano de mejores resultados en los últimos 15 años, recibirán el martes al Nashville, equipo que milita Andy Najar y Brayan Acosta, con todo un favor para pasar a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El pasado martes, el cuadro del entrenador argentino Guido Pizarro derrotó por 0-1 a los estadounidenses con un gol del campeón mundial Ángel Correa, y este martes buscará completar la labor para acceder a la final contra el ganador entre el Toluca mexicano y Los Angeles FC de la MLS.

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Tigres llega al partido en un momento de alza. Además de tener ventaja ante Nashville, en la liga derrotó el pasado sábado por 3-1 a las Chivas de Guadalajara y posee buenas posibilidades de clasificarse a la semifinal del torneo Clausura.

Con un ataque en el que serán claves Correa, su compatriota Juan Brunetta y el uruguayo Rodrigo Aguirre, los 'felinos' pretenden hacer valer su condición de locales para marcar diferencia ante un oponente necesitado de buscar goles.

Nashville lidera la conferencia este de la liga de Estados Unidos, pero en el duelo de ida de la semifinal contra Tigres sufrió la baja del inglés San Surridge, su goleador, lastimado de la espalda.

Está por ver si el atacante está recuperado. Si no lo está, el estratega BJCallagham apostará a incluir en la formación titular al argentino Cristian Espinoza y el alemán Hany Mukhtar.

Callagham deberá garantizar efectividad en el ataque sin descuidar su defensa, la mejor de la conferencia este de la MLS, algo a lo que estarán atentos los Tigres para castigar, si el rival se deja espacios atrás.

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Tigres tiene un favor de haber anotado como visitante, lo cual significa que si gana o empata sin goles, accederá a la final. Nashville necesitará imponerse por más de un gol o empatar 1-1 y apostar a ganar en una prórroga.

Los Tigres tienen un favor en su experiencia en fases decisivas de campeonatos. Subcampeones del mundo en 2020 y campeones de Concacaf en ese año, suman 10 finales en los últimos 15 años en México, de los cuales han ganado seis.

ALINEACIONES, HORA Y CANAL DÓNDE VER EL NASHVILLE VS TIGRES

Alineaciones probables:

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo; Fernando Gorriarán, César Araújo, Juan Pablo Vigón; Ángel Correa; Ozziel Herrera, Juan Brunetta, Rodrigo Aguirre. Entrenador: Guido Pizarro.

Nashville: Brian Schwake; Reed Baker-Whiting, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Nájar; Alex Muyl, Edvard Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Cristian Espinoza, Warren Madrigal. Entrenador: B.J.Callahan.

Estadio: Universitario de Monterrey, norte de México.

Hora: 7:30 p.m hora de Honduras

Canal: ESPN

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Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
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