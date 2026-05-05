EN VIVO Champions de Concacaf: con Najar y Acosta de titulares, Nashville está empatando ante los Tigres

Tigres llega al partido en un momento de alza. Además de tener ventaja ante Nashville, en la liga derrotó el pasado sábado por 3-1 a las Chivas de Guadalajara y posee buenas posibilidades de clasificarse a la semifinal del torneo Clausura.Con un ataque en el que serán claves Correa, su compatriota Juan Brunetta y el uruguayo Rodrigo Aguirre, los 'felinos' pretenden hacer valer su condición de locales para marcar diferencia ante un oponente necesitado de buscar goles.Nashville lidera la conferencia este de la liga de Estados Unidos, pero en el duelo de ida de la semifinal contra Tigres sufrió la baja del inglés San Surridge, su goleador, lastimado de la espalda.Está por ver si el atacante está recuperado. Si no lo está, el estratega BJCallagham apostará a incluir en la formación titular al argentino Cristian Espinoza y el alemán Hany Mukhtar.Callagham deberá garantizar efectividad en el ataque sin descuidar su defensa, la mejor de la conferencia este de la MLS, algo a lo que estarán atentos los Tigres para castigar, si el rival se deja espacios atrás.