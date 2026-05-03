Dereck Moncada revela por qué rechazó oferta de la Premier y su recuerdo con Troglio: "No me muevo por lo económico"

En un extenso diálogo con el periodista <b>Joel Perdomo Valeriano,</b> <b>Dereck </b>también confiesa por qué no se quedó en <b>Olimpia</b>, su recuerdo con el técnico <b>Pedro Troglio</b> y la amistad que compartió con <b>Edrick Menjívar</b>. También cuenta cómo fue su llegada al <b>Inter de Bogóta</b>.<b>Acepta irse al Lugano de Suiza </b>"Hay ofertas, pero como siempre lo he dicho, no me muevo por lo económico, sino por lo deportivo. Hay ofertas de buenos equipos, incluso de la Premier. Este es un pequeño salto que podríamos dar para llegar a las grandes ligas. Sé que puedo demostrar muchas cosas".<b>¿Por qué no va a una de las grandes ligas?</b>"Podría dar un paso largo, pero no voy a jugar, voy a estar solo entrenando, jugando con las categorías menores, y con mi familia preferimos ir a un equipo donde me den la oportunidad de crecer y que incluso me dé la pauta para ir otro más grande".<b>Su llegada a Colombia </b>"Desde que llegué se nota lo profesional, no están muy lejos de Europa porque tiene casi la misma temática. Tengo compañeros que me dan la confianza para creer en mí, el cuerpo técnico también, estoy muy agredecido con este país. Al principio fue difícil porque no era como me lo esperaba, no tenía ni la menor idea, pero esas decisiones al final son los mejores, hay que arriesgar un poco".<b>Su contrato con el Inter de Bogotá </b>"Yo vine acá con la mentalidad de triunfar, mi contrato es de un año, pero yo les decía a mis compañeros que solo seis meses iba a estar en Colombia. Dios ha sido bueno y ya me está dando otra oportunidad".