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Dereck Moncada rompe el silencio tras fichar por el Lugano de Suiza: “Dios me ha dado esto, el deseo de llegar a Europa”

El delantero reveló que es su padre, Mario Moncada, quien lleva todas las negociaciones. Su traspaso todavía no se ha firmado, pero sí hay un acuerdo verbal, reveló el periodista César Luis Merlo

  • Dereck Moncada rompe el silencio tras fichar por el Lugano de Suiza: “Dios me ha dado esto, el deseo de llegar a Europa”

    Dereck Moncada no fue uniformado el domingo por el Inter de Bogotá y estuvo en las gradas disfrutando del encuentro y compartiendo con los aficionados. Fotos cortesía Mario Moncada
2026-04-27

El joven delantero hondureño, Dereck Moncada, se ha pronunciado por primera vez tras revelarse que está a un paso de firmar con el Lugano de la primera división de Suiza. El delantero que milita en el Internacional de Bogotá habló también de los consejos que recibe.

El Lugano de Suiza se adelantó a su fichaje según lo reveló el periodista argentino, César Luis Merlo, quien pagó 3.1 millones de euros por su fichaje. El jugador que se formó en el Olimpia, hasta le dio consejos a los jóvenes que aspiran con salir adelante.

“Con tranquilidad, yo sigo trabajando para mi equipo, siempre pensando en la Selección porque no hay nada como representar a mi país y pues me lo tomo con tranquilidad. No tengo nada asegurado, mi abuelo es el que lleva el control, yo solo me ocupo en divertirme en el fútbol y dar lo mejor de mi siempre”, comentó sobre su salida al extranjero.

El jugador habló de su crecimiento: “Creo que todo este buen momento se debe en base al trabajo, la formación desde mis inicios en Talanga, Cantarranas y Olimpia porque fue un equipo que me ha marcado, los llevo en el corazón y todo y ha sido gracias a ellos que siempre me han deseado lo mejor y enseñado para pasar todo lo que estoy viviendo aquí. A los jóvenes les digo que den lo mejor de ellos, a mis excompañeros, jóvenes con los que jugué en contra, les deseo lo mejor a cada uno de ellos”, comentó al periodista de Talanga, Joel Perdomo Valeriano.

En los próximos días se conocerá más sobre la transacción del Necaxa de México al Lugano por Moncada. Los mexicanos son los dueños de las ficha del atacante hondureño quien es uno de los grandes prospectos para las próximas eliminatorias al Mundial.

Dereck Moncada fue muy solicitado por los aficionados del Internacional de Bogotá el domingo cuando estuvo en las gradas.

Dereck Moncada fue muy solicitado por los aficionados del Internacional de Bogotá el domingo cuando estuvo en las gradas.

“El deseo de jugar en Europa para un joven siempre está intacto, en especial para mi, porque es algo por lo cual empecé. Creo que hasta el momento me he seguido divirtiendo y por eso Dios me ha dado esto, el deseo de llegar a Europa sigue intacto pero yo se que esto es en base a trabajo, me falta mucho por trabajar y demostrar, así que voy a seguir trabajando para llegar a Europa”, manifestó.

El futbolista le dio consejos a los jóvenes, pues no pierde el piso. “Como lo dije anteriormente, luchar por sus sueños, no es fácil y se los digo yo como joven. Hay que escuchar los consejos, estoy donde estoy por escuchar, a los mayores, entrenadores, jugadores, etc. Lo ideal es no dejar de confiar en ellos, si yo puedo ellos pueden, en Honduras hay muchos con talentos y sobre todo jóvenes”.

Finalmente agregó: “Hay que saber enfocarse, se van a perder temporada donde uno desea estar con la familia, hay que dedicarse al fútbol. Le deseo lo mejor a todos, no hay que confiarse, sigan adelante y los mejores éxitos de mi parte”.

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