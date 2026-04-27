Dereck Moncada rompe el silencio tras fichar por el Lugano de Suiza: “Dios me ha dado esto, el deseo de llegar a Europa”

El joven delantero hondureño, Dereck Moncada, se ha pronunciado por primera vez tras revelarse que está a un paso de firmar con el Lugano de la primera división de Suiza. El delantero que milita en el Internacional de Bogotá habló también de los consejos que recibe. El Lugano de Suiza se adelantó a su fichaje según lo reveló el periodista argentino, César Luis Merlo, quien pagó 3.1 millones de euros por su fichaje. El jugador que se formó en el Olimpia, hasta le dio consejos a los jóvenes que aspiran con salir adelante.

“Con tranquilidad, yo sigo trabajando para mi equipo, siempre pensando en la Selección porque no hay nada como representar a mi país y pues me lo tomo con tranquilidad. No tengo nada asegurado, mi abuelo es el que lleva el control, yo solo me ocupo en divertirme en el fútbol y dar lo mejor de mi siempre”, comentó sobre su salida al extranjero. El jugador habló de su crecimiento: “Creo que todo este buen momento se debe en base al trabajo, la formación desde mis inicios en Talanga, Cantarranas y Olimpia porque fue un equipo que me ha marcado, los llevo en el corazón y todo y ha sido gracias a ellos que siempre me han deseado lo mejor y enseñado para pasar todo lo que estoy viviendo aquí. A los jóvenes les digo que den lo mejor de ellos, a mis excompañeros, jóvenes con los que jugué en contra, les deseo lo mejor a cada uno de ellos”, comentó al periodista de Talanga, Joel Perdomo Valeriano. En los próximos días se conocerá más sobre la transacción del Necaxa de México al Lugano por Moncada. Los mexicanos son los dueños de las ficha del atacante hondureño quien es uno de los grandes prospectos para las próximas eliminatorias al Mundial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE