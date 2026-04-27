Dereck Moncada rompe el silencio tras fichar por el Lugano de Suiza: “Dios me ha dado esto, el deseo de llegar a Europa”

El joven delantero hondureño, Dereck Moncada, se ha pronunciado por primera vez tras revelarse que está a un paso de firmar con el Lugano de la primera división de Suiza. El delantero que milita en el Internacional de Bogotá habló también de los consejos que recibe.El Lugano de Suiza se adelantó a su fichaje según lo reveló el periodista argentino, César Luis Merlo, quien pagó 3.1 millones de euros por su fichaje. El jugador que se formó en el Olimpia, hasta le dio consejos a los jóvenes que aspiran con salir adelante.