Getsel Montes, goleador y titular en el líder Herediano de Costa Rica: El legionario 'aparecido' que volvió al gol

<b>Getsel Montes</b> continúa siendo el hombre de hierro del <b>Herediano </b>de Costa Rica, y de vez en cuanto sabe celebrar con goles propios en el balompié costarricense.El Team, con un gol del hondureño venció en la Jornada 17 al<b> Pérez Zeledón</b>. En una especia de media chilena apoyándose de sus largas piernas, el yoreño anotó de espaldas al marca. Fue su segundo gol en 23 partidos en el certamen.Los del exjugador del <b>Platense</b> y<b> Real España </b>aseguraron el liderato del campeonato costarricense, dejando muy atrás a Saprissa y alcampeón vigente <b>Alajuelense</b>, que está fuera de liguilla.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/costarica" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE COSTA RICA</a></b>Por otro lado, hubo otro hondureño en Costa Rica que volvió a apareces. Hablamos del excanterano del <b>Olimpia</b>, <b>Joshua Canales</b>, quien curiosamente con el<b> Pérez Zeledón v</b>olvió a imponer su nombre en losmedios.Canales se despachó con un espectacular golazo al ángulo que le permitió a su equipo Pérez Zeledón sacar un empate 1-1 ante San Carlos por la Fecha 18 de la Liga de Costa Rica.El exjugador de los <b>Gallos Blancos</b> de México, del <b>Aucas </b>de Ecuador y del Herediano, tiene ocho presencias con los Guerreros Azules, y apenas sumó su primera anotación en el Clausura 2026.