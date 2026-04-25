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Getsel Montes, goleador y titular en el líder Herediano de Costa Rica: El legionario 'aparecido' que volvió al gol

Con el Pérez Zeledón apareció exjugador del Olimpia que regresó a Costa Rica tras su paso por Ecuador.

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2026-04-25

Getsel Montes continúa siendo el hombre de hierro del Herediano de Costa Rica, y de vez en cuanto sabe celebrar con goles propios en el balompié costarricense.

El Team, con un gol del hondureño venció en la Jornada 17 al Pérez Zeledón. En una especia de media chilena apoyándose de sus largas piernas, el yoreño anotó de espaldas al marca. Fue su segundo gol en 23 partidos en el certamen.

Los del exjugador del Platense y Real España aseguraron el liderato del campeonato costarricense, dejando muy atrás a Saprissa y alcampeón vigente Alajuelense, que está fuera de liguilla.

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Por otro lado, hubo otro hondureño en Costa Rica que volvió a apareces. Hablamos del excanterano del Olimpia, Joshua Canales, quien curiosamente con el Pérez Zeledón volvió a imponer su nombre en losmedios.

Canales se despachó con un espectacular golazo al ángulo que le permitió a su equipo Pérez Zeledón sacar un empate 1-1 ante San Carlos por la Fecha 18 de la Liga de Costa Rica.

El exjugador de los Gallos Blancos de México, del Aucas de Ecuador y del Herediano, tiene ocho presencias con los Guerreros Azules, y apenas sumó su primera anotación en el Clausura 2026.

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Redacción Diez

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