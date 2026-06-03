Lech Poznán compró a Luis Palma: nuevo contrato y el traspaso más caro del club

Luis Palma se queda en Polonia. Tras firmar un temporadón con el campeón Lech Poznán, el atacante hondureño no regresará al Celtic ya que el club polaco activó la cláusula de rescisión para adueñarse de su ficha. El Lech Poznán tenía hasta el 8 de junio para ejecutar la compra de Palma, fijada en 4 millones de euros, y este miércoles confirmó que el jugador ya pertenece completamente a la entidad luego de abonar esa cifra al equipo escocés.

Cabe recordar que el catracho debía volver a Escocia tras finalizar su cesión, pero ahora seguirá jugando en la liga polaca después de firmar un contrato por tres temporadas. "Hemos activado la cláusula de rescisión de Luis Palma del Celtic FC escocés. Luis se ha convertido en jugador del Kolejorz hasta el 30 de junio de 2029", anunció el Lech Poznán a través de sus redes sociales. El Celtic estaba presionando al conjunto polaco y aseguraba tener otras propuestas por el fichaje del catracho. Sin embargo, desde Poznán han hecho un gran esfuerzo económico por retenerlo y ahora de forma permanente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE