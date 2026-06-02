Con baja oficial y charlas de Francis, así fue el segundo entreno de Honduras

La Selección de Honduras cumplió su segundo día de práctica pensando en el amistoso ante Argentina.
El centro de entrenamiento de la Bicolor en la ciudad de Houston está muy cerca del hotel de concentración.
En pleno diálogo los jóvenes David Ruiz, Kevin Güity y Dereck Moncada antes de iniciar el entreno.
El entrenador José Francisco Molina decidió que los aspersores hicieran su trabajo en el terreno del entreno.
Francis Hernández, director de selecciones nacionales, charla con el mediocampista Edwin Rodríguez.
Joseph Rosales enviando un mensaje a sus compañeros en pleno entrenamiento.
Luis Palma escucha atento a las palabras del experimentado Francis Hernández.
Kervin Arriaga observa a su excompañero del Minnesota United, Joseph Rosales, controlar el esférico.
En el rondo sufrió el lateral zurdo del Austin FC, Joseph Rosales, ante la calidad de Palma y Arriaga.
Luis Palma calentando antes de meterle de lleno a la práctica de este martes.
La Selección de Honduras está a las puertas de su segundo amistoso en la era del español José Francisco Molina.
Denil Maldonado está en óptimas condiciones y listo para portar el gafete de capitán y estrenarse en la era con Molina.
Kervin Arriaga llega en plenitud de condiciones al convertirse en figura con el Levante en LaLiga de España.
Mucha dinámica y sonrisas en las prácticas de la Bicolor, el buen ambiente es notorio.
Keyrol Figueroa y Clinton Bennett desean ser titulares, trabajan al 100% para estar contra Argentina del sábado 6 de junio a las 6 de la noche, horario catracho.
Lastimosamente el lateral izquierdo Darlin Mencía no se pudo recuperar y es baja en la Selección de Honduras por sus problemas físicos.