Liga de Polonia sorprende a Luis Palma con distinguido reconocimiento

El futbolista hondureño Luis Enrique Palma sigue consolidándose como una de las grandes figuras catrachas en el extranjero tras ser elegido como el mejor fichaje de la temporada en la Liga de Polonia, gracias a su destacada campaña con el Lech Poznań. Palma firmó una sobresaliente segunda temporada en territorio polaco al marcar diez goles con la camiseta del Lech Poznań, números que lo colocaron entre los delanteros más efectivos del torneo. Además de su capacidad goleadora, el hondureño también aportó desequilibrio y creatividad en ofensiva, convirtiéndose en un referente del equipo durante toda la campaña.

En su primera campaña con el conjunto polaco, el “Bicho” ya había dejado buenas sensaciones al registrar seis asistencias, demostrando que no solo tiene gol, sino también visión y capacidad para generar oportunidades a sus compañeros. Gracias a sus diez anotaciones, el atacante hondureño terminó como el octavo mejor goleador de toda la Liga de Polonia, una estadística que confirma el gran nivel mostrado durante la temporada.