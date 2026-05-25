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Liga de Polonia sorprende a Luis Palma con distinguido reconocimiento

El atacante hondureño anotó diez goles en su segunda temporada en la Liga de Polonia.

Liga de Polonia sorprende a Luis Palma con distinguido reconocimiento

Luis Enrique Palma resurgió tras su paso por el Olympiacos de Grecia y Celtic de Escocia, lo que le valió para ser nombrado mejor fichaje de Polonia.
25 de mayo de 2026 a las 15:37

El futbolista hondureño Luis Enrique Palma sigue consolidándose como una de las grandes figuras catrachas en el extranjero tras ser elegido como el mejor fichaje de la temporada en la Liga de Polonia, gracias a su destacada campaña con el Lech Poznań.

Palma firmó una sobresaliente segunda temporada en territorio polaco al marcar diez goles con la camiseta del Lech Poznań, números que lo colocaron entre los delanteros más efectivos del torneo. Además de su capacidad goleadora, el hondureño también aportó desequilibrio y creatividad en ofensiva, convirtiéndose en un referente del equipo durante toda la campaña.

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En su primera campaña con el conjunto polaco, el “Bicho” ya había dejado buenas sensaciones al registrar seis asistencias, demostrando que no solo tiene gol, sino también visión y capacidad para generar oportunidades a sus compañeros.

Gracias a sus diez anotaciones, el atacante hondureño terminó como el octavo mejor goleador de toda la Liga de Polonia, una estadística que confirma el gran nivel mostrado durante la temporada.

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La temporada de Luis Palma no solo le permitió recuperar protagonismo en Europa, sino también elevar nuevamente su valor como futbolista internacional. Tras pasos por el fútbol escocés y griego, el extremo encontró en Polonia el escenario ideal para relanzar su carrera y volver a mostrar la calidad que lo llevó al balompié europeo.

Con este reconocimiento como mejor fichaje de la temporada, Luis Enrique Palma reafirma que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El ceibeño entraría en la lista de los convocados de la Bicolor para el amistoso ante Argentina.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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