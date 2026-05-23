¡La clavó en el ángulo! Luis Palma despide la temporada en Polonia con otro golazo

El hondureño Luis Palma sigue imparable y, pese a que ya tiene el título en la Liga de Polonia, no baja el ritmo y este sábado 23 de mayo se destapó con un verdadero golazo de tiro libre en el triunfo 2-1 ante el Wisla Plok por la jornada 34.

En el último juego de la temporada, el "Bicho" arrancó como titular, como lo ha venido siendo en el esquema del entrenador danés Niels Frederiksen. El catracho se fue consolidando a lo largo de la campaña y, como respuesta de ello, son las contribuciones a gol en las que ha participado.

El hondureño venía de lucirse con un tanto y asistencia en la pasada fecha, misma que le valió para el triunfo 3-1 de su equipo para certificar el título de la Primera División de Polonia.