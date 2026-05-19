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Kervin Arriaga es elegido MVP en la Liga de España tras gol ante Mallorca

El volante hondureño marcó el primer gol que abrió el camino a la victoria del equipo Levante.

Kervin Arriaga es elegido MVP en la Liga de España tras gol ante Mallorca
19 de mayo de 2026 a las 12:12

El bueno momento se está aprovechando y tal como lo hizo hace cinco días en la victoria sobre el Celta, Kervin Arriaga marcó en el triunfo del Levante ante el Mallorca por la penúltima jornada de LaLiga.

El mediocampista catracho, que disputó todo el compromiso, sentenció el importante triunfo de su equipo cuando el partido y ahora lo tienen soñando con la permanencia en el máximo circuito español.

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Tras una destacada participación con su equipo Levante ante el Mallorca en la penúltima fecha de la primera división de España, fue nombrado por la afición del club granota como el MVP del partido.

El futbolista hondureño acumula tres goles en la presente temporada, dos de forma consecutiva, y es una de las piezas claves del equipo de Valencia que lucha por el no descenso.

La destacada participación del hondureño lo ha llevado a figurar en el 11 ideal de la jornada de la Liga de España y ahora a su nombramiento como el MVP del partido por los seguidores del club granota.

SU PANORAMA POR LA PERMANENCIA

En el cierre de LaLiga el Levante UD depende de sí mismo para lograr la permanencia. El equipo ocupa la decimoquinta posición con 42 puntos y, para evitar el descenso, solo necesita sumar al menos un punto en su último partido este sábado frente al Real Betis, o bien esperar que sus rivales directos Elche o Girona no obtengan mejores resultados.

En caso de perder su compromiso, su permanencia dependerá de una serie de combinaciones de resultados donde debe esquivar empates a puntos como con el Elche.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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