Kervin Arriaga es elegido MVP en la Liga de España tras gol ante Mallorca

El mediocampista catracho, que disputó todo el compromiso, sentenció el importante triunfo de su equipo cuando el partido y ahora lo tienen soñando con la permanencia en el máximo circuito español.

El bueno momento se está aprovechando y tal como lo hizo hace cinco días en la victoria sobre el Celta, Kervin Arriaga marcó en el triunfo del Levante ante el Mallorca por la penúltima jornada de LaLiga.

Tras una destacada participación con su equipo Levante ante el Mallorca en la penúltima fecha de la primera división de España, fue nombrado por la afición del club granota como el MVP del partido.



El futbolista hondureño acumula tres goles en la presente temporada, dos de forma consecutiva, y es una de las piezas claves del equipo de Valencia que lucha por el no descenso.

La destacada participación del hondureño lo ha llevado a figurar en el 11 ideal de la jornada de la Liga de España y ahora a su nombramiento como el MVP del partido por los seguidores del club granota.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

SU PANORAMA POR LA PERMANENCIA

En el cierre de LaLiga el Levante UD depende de sí mismo para lograr la permanencia. El equipo ocupa la decimoquinta posición con 42 puntos y, para evitar el descenso, solo necesita sumar al menos un punto en su último partido este sábado frente al Real Betis, o bien esperar que sus rivales directos Elche o Girona no obtengan mejores resultados.

En caso de perder su compromiso, su permanencia dependerá de una serie de combinaciones de resultados donde debe esquivar empates a puntos como con el Elche.