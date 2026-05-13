Bryan Acosta anota doblete y Najar sale lesionado en triunfo del Nashville

La noche se pinto para enmarcarla para el hondureño Bryan Acosta, quien fue pieza clave en el partido al gastarse tremendo doblete en el triunfo 3-0 de su club.

El Nashville vivió una noche de gloria en su visita al New England Revolution, donde lograron un triunfo aplastante que les permite mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Conferencia del Este.

El primer tanto del hondureño llegó en la primera parte, donde esperó un pase filtrado en el área, esperó tranquilo y luego definió de primera para abrir el marcador ante el New England Revolution.

La alegría se pintó con los colores de Centroamérica, luego que Warren Madrigal aprovechó un error del portero del New England y marcó el 2-0 en los primeros 45 minutos del partido.

Pese a ir ganando en el marcador, la noche se ponía oscura para el Nashville, luego que a los 50 minutos, Andy Najar tuvo que abandonar el partido tras sufrir una lesión al momento de querer filtrar un pase a su compañero.

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Las acciones del partido continuaron y nuevamente el camino se iluminó para Bryan Acosta, quien aprovechó un tiro de esquina, recibió el balón y con potente anotó el 3-0 definitivo en el partido.