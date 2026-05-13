Bryan Acosta anota tremendo doblete con Nashville ante New England

Nashville visita al New England Revolución y el catracho Bryan Acosta fue el encargado de abrir el marcador el encuentro, luego de una gran jugada de lujo de Cristian Broke.

La actividad de la MLS continúa este día y la presencia de los futbolistas hondureños Andy Najar y Bryan Acosta, quienes estuvieron presentes y figuraron con la camisa del Nashville.

El catracho acompañó de gran manera la acción y esperó con paciencia la asistencia de su compañero. Acosta recibió el balón y sin pensarlo dos veces remató de pierna derecha para poner a ganar 1-0 a su equipo.

La presencia de los dos catrachos Andy Najar y Bryan Acosta en el 11 titular del Nashville sigue demostrando el buen momento que están pasando los dos futbolistas en la presente temporada de la MLS.

El Nashville amplió el marcador ante de finalizar la primera parte, luego de aprovechar un error del guardameta del New England, quien no pudo salir con los pies, dejó el balón suelto y Warren Madrigal anotó el 2-0.

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La historia no se quedaría así, Acosta iba a volver a encontrarse con la redes y fue al minutos 74, luego de una jugada de tiro de esquina, el catracho recibió un balón filtrado al borde del área y con potente remate de pierna izquierda venció al meta y estableció el 3-0.