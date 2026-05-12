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Kervin Arriaga pone de pie a todo Levante con un golazo de larga distancia

'El Misilito' sacó un latigazo de larga distancia para quebrarle las manos al portero y le vuelve a marcar al Celta en LaLiga de España.

2026-05-12

¡Golazo catracho! El hondureño Kervin Arriaga rompió su sequía y este martes 12 de abril regresó al gol, y lo hizo de la mejor forma: el 'Misilito' se lució con una enorme anotación para darle el empate 1-1 al Levante ante el Celta de Vigo antes del descanso.

El equipo del catracho comenzó con el pie izquierdo en el duelo correspondiente a la jornada 36 de la Liga Española. Los "Granotas" comenzaron cayendo con un tanto de Ferran Jutglá apenas en el minuto 4.

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Sin embargo, el mediocampista de la Selección de Honduras apareció para su equipo en el mejor momento posible: con un golazo de larga distancia para marcar el 1-1 antes de finalizar el primer tiempo y regresarle la esperanza a su club.

Kervin Arriaga tomó el balón desde larga distancia y sin dudar, soltó un zapatazo, que terminó ingresando a la meta de Radu en el minuto 43 del partido. Cabe recordar, que el Levante sigue en la lucha por la salvación y el hondureño aportó en el momento clave de la temporada.

Pero la brillante actuación del catracho no se quedó ahí y luego de la reanudación se lució con una nueva asistencia para el 2-2. Arriaga recuperó el balón y asistió a Adrián de la Fuente (57') para responder al tanto de Jutglá (48').

Este es el segundo tanto del hondureño en la Liga Española. Su primera diana con la camiseta del Levante fue precisamente con el Celta de Vigo el pasado 2 de noviembre; en ese duelo los "Granotas" cayeron por 1-2.

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Pero la brillante actuación del catracho no se quedó ahí y luego de la reanudación se lució con una nueva asistencia para el 2-2. Arriaga recuperó el balón y asistió a Adrián de la Fuente (57') para responder al segundo tanto de Jutglá (48').

Seis minutos más tarde, el Levante firmó la remontada con un tanto de Roger Brugué (63´). Los de Valencia sumaron tres valiosos puntos en esta jornada 36 y, de momento, salen de los puestos de descenso. Sin embargo, el equipo del catracho sigue luchando por la salvación; se colocan en el puesto 16 con 39 unidades, mismos que el Espanyol, Mallorca y Girona.

Los "Granotas" lucharán por la permanencia en los duelos ante el Mallorca (Domingo 17 de mayo) y su visita ante el Real Betis (Sábado 23 de mayo).

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Redacción web
Lesly Gutiérrez

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