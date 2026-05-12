Kervin Arriaga pone de pie a todo Levante con un golazo de larga distancia

Pero la brillante actuación del catracho no se quedó ahí y luego de la reanudación se lució con una nueva asistencia para el 2-2. <b>Arriaga </b>recuperó el balón y asistió a <b>Adrián de la Fuente </b>(57') para responder al segundo tanto de Jutglá (48').Seis minutos más tarde, el <b>Levante </b>firmó la remontada con un tanto de Roger Brugué (63´). Los de Valencia sumaron tres valiosos puntos en esta jornada 36 y, de momento, salen de los puestos de descenso. Sin embargo, el equipo del catracho sigue luchando por la salvación; se colocan en el puesto 16 con 39 unidades, mismos que el <b>Espanyol</b>, <b>Mallorca </b>y <b>Girona</b>.Los "Granotas" lucharán por la permanencia en los duelos ante el <b>Mallorca </b>(Domingo 17 de mayo) y su visita ante el <b>Real Betis </b>(Sábado 23 de mayo).