Kervin Arriaga pone de pie a todo Levante con un golazo de larga distancia

¡Golazo catracho! El hondureño Kervin Arriaga rompió su sequía y este martes 12 de abril regresó al gol, y lo hizo de la mejor forma: el 'Misilito' se lució con una enorme anotación para darle el empate 1-1 al Levante ante el Celta de Vigo antes del descanso. El equipo del catracho comenzó con el pie izquierdo en el duelo correspondiente a la jornada 36 de la Liga Española. Los "Granotas" comenzaron cayendo con un tanto de Ferran Jutglá apenas en el minuto 4.

Sin embargo, el mediocampista de la Selección de Honduras apareció para su equipo en el mejor momento posible: con un golazo de larga distancia para marcar el 1-1 antes de finalizar el primer tiempo y regresarle la esperanza a su club. Kervin Arriaga tomó el balón desde larga distancia y sin dudar, soltó un zapatazo, que terminó ingresando a la meta de Radu en el minuto 43 del partido. Cabe recordar, que el Levante sigue en la lucha por la salvación y el hondureño aportó en el momento clave de la temporada. Pero la brillante actuación del catracho no se quedó ahí y luego de la reanudación se lució con una nueva asistencia para el 2-2. Arriaga recuperó el balón y asistió a Adrián de la Fuente (57') para responder al tanto de Jutglá (48'). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Este es el segundo tanto del hondureño en la Liga Española. Su primera diana con la camiseta del Levante fue precisamente con el Celta de Vigo el pasado 2 de noviembre; en ese duelo los "Granotas" cayeron por 1-2.