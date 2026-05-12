Florentino atacó a la prensa y habla de la pelea: “Quieren acabar con el Madrid”

<b>Ataque contra algunos medios</b>"He dicho que algunos periodistas, no que malas noticias. No desfavorables, horribles del Real Madrid. Que han sacado hasta un diario pagado por la Liga. Yo tengo muchos años ya de oficio, pero qué objetivo tenía eso. Meterse con el Madrid y los han tenido que echar a todos.Que yo en un año eché a tres entrenadores, no es la primera vez que pasa. Y no es la primera vez que se pegan dos jugadores, se pegan todas las temporadas, porque se pican. Aquí lo que pasa es que lo ha contado alguien por primera vez, y sabemos quién lo ha contado".<b>Lucha contra todos</b>"Hay sectores que se han querido adueñar del club, uno el sector periodístico, que dicen que el Madrid es un caos. Luego están los ultras del Madrid, que todavía están, pero no van a entrar nunca más en el Madrid, los echamos, me felicitan en el mundo entero y siempre me dicen que ojalá todos los equipos hicieran lo que ha hecho el Madrid. También están los reventas, que los tengo que sacar. Yo he luchado contra todos".<b>El caso Negreira y la UEFA</b>"Los socios del Madrid están conmigo, en mi guerra contra Negreira y demás. No siempre sale perjudicado el Madrid, salen otros equipos. El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter. No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años, que a ver qué pasa en lo penal y en lo deportivo por la UEFA. No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona."Hace tres años nos hemos enterado que nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que es el mayor escándalo de la historia. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en nuestra Liga. Estamos haciendo un dossier de 600 páginas que voy a enviar a la UEFA, no hay precedente en el fútbol mundial. Dice el presidente del CTA que lo tenemos que olvidar. Pero cómo lo vamos a olvidar... La Superliga ganamos, ganamos en el TJUE y fuimos a la UEFA a decir que vamos a negociar. Por ejemplo, el fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Y no es por el bien del Real Madrid, es por el bien del fútbol".