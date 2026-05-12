Florentino atacó a la prensa y habla de la pelea: “Quieren acabar con el Madrid”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó este martes que no va a dimitir e informó que le ha pedido a la junta electoral que inicie el proceso de elecciones a la junta directiva a las que se va a presentar. El máximo dirigente convocó esta tarde a una conferencia en la que se dedicó totalmente a defender al club blanco de un sector de la prensa española. También se pronunció sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni y el polémico 'caso Negreira' que vincula al Barcelona.

"No voy a hablar ni de entrenadores ni jugadores, voy a hablar de que quiero devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. No voy a hablar de lo deportivo. No estamos en ese momento procesal, estamos en el momento de arreglar que el Madrid pertenezca a sus socios, que nos lo quieren quitar", aseguró el mandatario merengue.

CONFERENCIA DE FLORENTINO PÉREZ

¿Seguirá en el cargo? "Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de los otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid". Prensa española "Algunos desprestigian todos los días al Real Madrid. Quiero acabar con esta corriente antimadridista, porque sé que quieren acabar con el club. Tengo que defender a mis socios. Hay gente que quiere quedarse con el Real Madrid y no lo van a hacer. Llevo 26 años y hemos hecho el club más grande del mundo". Invita a los que quieren presentarse a las elecciones "Que digan cómo lo financian. La candidatura dice que hay que avalar como el patrimonio, como lo hice yo en el año 2000. Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid. Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios. La gente me cree a mí. En el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo, y que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas. Todo esto tengo que salir a pararlo. Dicen por ahí que el Madrid es el caos, pero es el club más prestigioso del mundo".

Comentarios sobre su salud "Yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios. El Madrid son los 100.000 socios que lo formamos. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda. Hemos tenido unos resultados que no han sido los mejores, pero es algo que asumimos. Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen: '¿Dónde está Florentino?'. Dicen que no existo, que estoy enfermo, algunos han dicho que tengo un cáncer. Sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que es líder mundial en infraestructuras y factura 50.000 millones al año, y mi salud es perfecta. Si yo tuviera un cáncer tendría que entrar a un centro oncológico, que me miraran. Han decidido que estoy cansado, me acaban de pasar antes de entrar aquí, y no le conozco a este señor. Me levanto por la mañana temprano y me acuesto el último, trabajo como un animal". Recordó sus logros al frente del Real Madrid "Comparto la frustración de que este año no hemos podido ganar nada, pero tengo que decirles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos, 37 en fútbol y 29 en baloncesto, entre ellos 7 Copas de Europa de fútbol y 3 de baloncesto". La pelea entre Valverde y Tchouaméni "Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, incluso todos los días en los entrenamientos, pero es normal, no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado, y sabemos quién. Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Seguro que no están contentos, porque pensarán que van a salir. Se han peleado todos los años, pero como se pelean los jóvenes. Para mí la filtración es peor, es la primera vez que lo veo. No digan que porque se peguen dos es el caos del Madrid. Se pegan todos los días y eso se acaba ahí. Si hay alguien dentro del club que lo saca fuera, es peor. Son dos chavales fenomenales y que juegan juntos en el medio del campo. Yo lo he tolerado durante 26 años y no ha pasado nada".

Ataque contra algunos medios "He dicho que algunos periodistas, no que malas noticias. No desfavorables, horribles del Real Madrid. Que han sacado hasta un diario pagado por la Liga. Yo tengo muchos años ya de oficio, pero qué objetivo tenía eso. Meterse con el Madrid y los han tenido que echar a todos. Que yo en un año eché a tres entrenadores, no es la primera vez que pasa. Y no es la primera vez que se pegan dos jugadores, se pegan todas las temporadas, porque se pican. Aquí lo que pasa es que lo ha contado alguien por primera vez, y sabemos quién lo ha contado". Lucha contra todos "Hay sectores que se han querido adueñar del club, uno el sector periodístico, que dicen que el Madrid es un caos. Luego están los ultras del Madrid, que todavía están, pero no van a entrar nunca más en el Madrid, los echamos, me felicitan en el mundo entero y siempre me dicen que ojalá todos los equipos hicieran lo que ha hecho el Madrid. También están los reventas, que los tengo que sacar. Yo he luchado contra todos". El caso Negreira y la UEFA "Los socios del Madrid están conmigo, en mi guerra contra Negreira y demás. No siempre sale perjudicado el Madrid, salen otros equipos. El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter. No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años, que a ver qué pasa en lo penal y en lo deportivo por la UEFA. No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. "Hace tres años nos hemos enterado que nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que es el mayor escándalo de la historia. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en nuestra Liga. Estamos haciendo un dossier de 600 páginas que voy a enviar a la UEFA, no hay precedente en el fútbol mundial. Dice el presidente del CTA que lo tenemos que olvidar. Pero cómo lo vamos a olvidar... La Superliga ganamos, ganamos en el TJUE y fuimos a la UEFA a decir que vamos a negociar. Por ejemplo, el fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Y no es por el bien del Real Madrid, es por el bien del fútbol".