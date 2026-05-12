Florentino se enfrenta con un periodista de ABC y sentencia: "Me voy a dar de baja"

Llegó incluso a sacar el celular para leer noticias: "ABC, periódico que me quiere mucho: 'Antes de la Junta Directiva Florentino dice: Estoy muy cansado'. Pero, ¿usted cree que antes de entrar yo digo esto? David Sánchez de Castro, ¿está aquí? Para saludarle, para ver por qué publica eso. Yo me levanto por la mañana temprano y me acuesto de último, trabajo como un animal". Seguidamente vino la discusión con <b>Rubén Cañizares</b>, periodista de ABC: "Miren qué dos artículos escriben hoy, de una mujer que no sé si sabe o no de fútbol". <b>Florentino </b>empezó a hablar directamente con el periodista y discutieron en varias ocasiones. Uno se defendía y el otro atacaba. Así durante un rato importante. Eso sí, siempre manteniendo que se defenderá con todo los que critican al <b>Real Mdrid</b> y a él. "Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol. Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid", sentenció.