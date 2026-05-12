Florentino se enfrenta con un periodista de ABC y sentencia: "Me voy a dar de baja"

El presidente calificó de "rotundamente falsas" las noticias publicadas por dicha cabecera sobre su dimisión, insistiendo en que no permitirá que presiones mediáticas externas condicionen el futuro institucional del equipo blanco.

En su comparecencia, donde no ha dimitido, Florentino Pérez ha señalado directamente al diario ABC como uno de los principales responsables de difundir "informaciones malintencionadas" sobre su supuesta salida, acusando al medio de intentar desestabilizar al Real Madrid en un momento crítico.

Florentino empezó hablando de la prensa en general: "Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen: '¿Dónde está Florentino?'. Si yo habitualmente no hablo. Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa, que mi salud es perfecta; no podría estar en los dos sitios si mi salud no fuera perfecta. Si yo tuviera cáncer como se ha dicho, tendría que ir a un centro oncológico; si yo fuese, ¿no habría salido en todos los sitios del mundo?".

A partir de ahí, el mandatario siguió defendiendo su postura contra parte del periodismo: "Algunos periodistas se creen que ellos intervienen en las elecciones del club porque son muy importantes. ¿Se acuerdan de José María García? Empecé con él. Aquí en el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo. El que se quiera presentar, que se presente. Pero no ir por detrás a decir que tengo cara de cansado, que será porque trabajo mucho".

Luego empezó con ABC: "El ABC es de Vocento. Creó Relevo, sabían lo que era, ¿no? De acuerdo con la Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que, para resumirlo, perdió 25 millones en la vida que existió, y cuando la Liga ya no pagaba se fue a Telefónica y a Telecinco a ver si pagaban. Su único fin era meterse con el Real Madrid y con su presidente".

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"Lo siento, porque mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja de ABC por honrar a mi padre, que me lo agradecerá. ¿Cómo puede hacer eso el ABC? No se lo compraba nadie, no lo compró nadie y produjo un cisma allí. Anuncio así que me voy a dar de baja de ABC, yo honro mejor a mi padre si me doy de baja", sostuvo.