¡Comunicado oficial del Barcelona tras polémicas declaraciones de Florentino!

Además de atacar a un sector de la prensa española por "desprestigiar todos los días al Real Madrid", <b>Florentino </b>acusó al <b>Barcelona </b>de corrupción sistémica durante 20 años en su relación con los árbitros y puso sobre la mesa el polémico 'caso Negreira'.El anuncio más llamativo fue la elaboración de un documento que el club blanco tiene previsto entregar a la UEFA en cuanto concluya la temporada."Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que enviaré a la UEFA cuando acabe la competición. Ya hablé con ellos. No hay precedente así en el fútbol mundial en la historia. Es el mayor caso de corrupción de la historia. Yo lucho contra todos", proclamó <b>Florentino</b> ante los medios.