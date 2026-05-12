¡Comunicado oficial del Barcelona tras polémicas declaraciones de Florentino!

Luego de la conferencia de prensa de Florentino Pérez, el Barcelona no tardó en reaccionar y giró un comunicado en el que avisa que su departamento legal comenzó a analizar cada una de las declaraciones y acusaciones vertidas por el presidente del Real Madrid, y que valorará los próximos pasos a seguir en función de dicho análisis. "En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente de los posicionamientos y decisiones que se tomen", anunció el club catalán.

Además de atacar a un sector de la prensa española por "desprestigiar todos los días al Real Madrid", Florentino acusó al Barcelona de corrupción sistémica durante 20 años en su relación con los árbitros y puso sobre la mesa el polémico 'caso Negreira'. El anuncio más llamativo fue la elaboración de un documento que el club blanco tiene previsto entregar a la UEFA en cuanto concluya la temporada. "Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que enviaré a la UEFA cuando acabe la competición. Ya hablé con ellos. No hay precedente así en el fútbol mundial en la historia. Es el mayor caso de corrupción de la historia. Yo lucho contra todos", proclamó Florentino ante los medios. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE