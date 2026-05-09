Romell Quioto se gasta otro partidazo y Al Faisaly queda a un paso de su ascenso

Romell Quioto se encuentra a las puertas de un histórico regreso a la Primera División del fútbol saudí. Con el Al-Faisaly como su actual club, el catracho vive una temporada soñada en la división de ascenso, donde su olfato goleador ha sido clave para mantener al equipo en la pelea por la promoción. Este sábado, Quioto volvió a brillar. Al-Faisaly sumó una valiosa victoria por 0-2 ante Al-Bukiryah, y el hondureño fue protagonista al asistir el segundo gol de su equipo. El triunfo acerca aún más al conjunto granota a conseguir el objetivo mayor.

La campaña de Quioto con Al-Faisaly ha sido impecable desde su llegada. En solo 16 partidos, el exjugador de la MLS y la Liga Nacional de Honduras acumula 9 goles y 6 asistencias, cifras que lo convierten en el motor ofensivo del equipo. No ha parado de producir tras su abrupta salida del Al-Najma. Recordemos que Quioto ya tuvo un paso fugaz por la élite saudí la temporada pasada, defendiendo precisamente la camiseta del Al-Najma. Sin embargo, no pudo estrenar la casilla de goles, lo que lo llevó a buscar minutos en la Segunda División. Ahora, con Al-Faisaly, el panorama es radicalmente distinto: el hondureño ha encontrado su sitio y lidera la carga hacia el ascenso.