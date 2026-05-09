Romell Quioto se gasta otro partidazo y Al Faisaly queda a un paso de su ascenso

El destino de Quioto y su equipo pende de un hilo en la última jornada de la temporada. El próximo 14 de mayo, a las 12:00 del mediodía hora de Honduras, los granates enfrentarán un duelo decisivo que podría confirmar su regreso a la <b>Saudí Pro League </b>donde juega <b>Cristiano Ronaldo.</b> Dependiendo solo de sí mismos, una victoria les aseguraría el boleto directo, evitando los playoffs y coronando la subida.Al mando del banquillo está el italiano <b>Giovanni Solinas,</b> un técnico experimentado que ha sabido exprimir el talento de Quioto, quien arribó al club sin ritmo y confianza, pero ha consolidado cinco meses frenéticos donde están a una victoria del ascenso seguro sin depender de nadie. El <b>Abha</b>, donde juega el que será mundialista con <b>Curazao</b>, <b>Juriën Gaari</b>, es el que confirmó su ascenso como líder y campeón de la segunda saudí.