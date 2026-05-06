Dereck Moncada viaja este miércoles a Europa para firmar contrato con su nuevo club

El delantero hondureño Dereck Moncada, de 18 años, ha cerrado si fichaje con el FC Lugano de la Superliga suiza, la primera división del fútbol helvético. El anuncio lo confirmó el experto en mercado de pases César Luis Merlo, quien reveló que todo está acordado entre Necaxa de México y el club suizo por 3.5 millones de dólares más 500 mil en bonos.

Moncada Arguijo viajará este miércoles a Europa para someterse a exámenes médicos y firmar un contrato hasta junio de 2031, es decir, por cinco temporadas.

El de Talanga, formado en las canteras del Olimpia de Honduras, dio un salto meteórico en 2025 con el equipo merengue, donde brilló y atrajo miradas internacionales. Posteriormente, Necaxa adquirió su ficha y lo cedió por seis meses al Internacional de Bogotá en la primera división colombiana, donde anotó varios goles, incluyendo un doblete ante Independiente Medellín y un golazo contra Jaguares. Su impacto fue inmediato, tantó así que lo llevó a consolidarlo como promesa.