Dereck Moncada viaja este miércoles a Europa para firmar contrato con su nuevo club

El <b>FC Lugano</b>, club centenario fundado en 1908 y con tres ligas suizas, pero con una larga sequía, representa un desafío para el catracho en una liga competitiva de la UEFA. Este traspaso marca el fichaje más caro en la historia del equipo.El hondureño rechazó ofertas de la MLS y de otros países europeos, priorizando dar el salto a un club que siempre mostró interés en él para que sea uno de los protagonista en ataque del club. "No me muevo por lo económico, sino por lo deportivo. Sé que puedo demostrar muchas cosas", <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/dereck-moncada-oferta-premier-league-inter-bogota-olimpia-troglio-delantero-honduras-NE30434229" target="_blank">declaró el jugador desde Bogotá.</a></b><b>Olimpia </b>recibirá una porción del traspaso por derechos de formación, beneficiándose económicamente de la exportación de su canterano. Esta operación resalta el valor que los clubes hondureños deberían de darle a las divisiones inferiores.Así, <b>Dereck Moncada</b> se convierte en apenas el segundo hondureño en jugar en Suiza, tras <b>Jorge Benguché</b>, quien militó en segunda división con el <b>AC Bellinzona.</b> A diferencia de Benguché, el de 18 años apunta directo a la élite.