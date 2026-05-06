Eduardo Espinel ilusiona al olimpismo y lanza reto: "Vamos a buscar ser tricampeones; Dios dirá qué pasa”

<b>LA ENTREVISTA EXCLUSIVA</b><b>¿Cómo cataloga su 2025?</b><br />Para nosotros fue extraordinario porque veníamos a un país que no conocíamos, nos encontramos con la bendición de Dios de poder ganar títulos, de poder conocer un equipo extraordinario como Olimpia y jugar copas internacionales, algo que nunca había logrado. Para nosotros ha sido todo positivo, esperamos poder seguir creciendo en este lugar y cosechando muchas cosas, no solo títulos.<b>Recuerdo cuando dijo que se iba del Olimpia.</b><br />Es un aprendizaje; nunca me había pasado eso, pero creo que fue por la presión que exige Olimpia, y hubo esa equivocación. El hombre tiene que equivocarse para aprender, por ahí me hubiera perdido todo lo maravilloso que hemos vivido no solo en el fútbol, sino en la ciudad y en toda Honduras. Queda como una anécdota.