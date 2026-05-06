Eduardo Espinel ilusiona al olimpismo y lanza reto: "Vamos a buscar ser tricampeones; Dios dirá qué pasa”

Eduardo Espinel, técnico del Olimpia habló del partido de hoy (8:15 PM) ante Marathón y también del gran objetivo que tiene el club en el próximo semestre

2026-05-06

Eduardo Espinel, reconocido en los Premios Diez, patrocinados por Banco LAFISE como el mejor entrenador de 2025, ahora tiene una nueva misión: ser tricampeón con el Olimpia.

Hoy arranca su participación en la triangular del torneo Clausura y el rival de turno será el Marathón, que venció a Real España en la primera fecha. El duelo ante el Verde será en el estadio Nacional a partir de las 8:15 pm, y Espinel tiene claro el panorama: ganar los cuatro juegos.

Olimpia arrasó con los galardones y los atletas que fueron destacados: las otras postales que dejaron los Premios DIEZ

LA ENTREVISTA EXCLUSIVA

¿Cómo cataloga su 2025?
Para nosotros fue extraordinario porque veníamos a un país que no conocíamos, nos encontramos con la bendición de Dios de poder ganar títulos, de poder conocer un equipo extraordinario como Olimpia y jugar copas internacionales, algo que nunca había logrado. Para nosotros ha sido todo positivo, esperamos poder seguir creciendo en este lugar y cosechando muchas cosas, no solo títulos.

Recuerdo cuando dijo que se iba del Olimpia.
Es un aprendizaje; nunca me había pasado eso, pero creo que fue por la presión que exige Olimpia, y hubo esa equivocación. El hombre tiene que equivocarse para aprender, por ahí me hubiera perdido todo lo maravilloso que hemos vivido no solo en el fútbol, sino en la ciudad y en toda Honduras. Queda como una anécdota.

Eduardo Espinel, recibió el premio como Mejor Entrenador del Año, de manos de Tania Lozano, gerente de Mercadeo de Banco LAFISE. Fotos: David Romero

Y llegó a renovar pese a todo, ¿verdad?
Ha sido un voto de confianza de la dirigencia, hemos tenido un grupo humano de trabajo, jugadores y staffs, que todos los días están en el CAR con nosotros. Cuando vos estás en un lugar cómodo, te tratan bien y se da la oportunidad de seguir creciendo; seríamos desagradecidos de no buscar esa renovación, por eso llegamos a un acuerdo de firmar por un año más.

¿Es difícil el fútbol hondureño?
Muy difícil, no solo por los equipos que son muy parejos, sino por la geografía del país, por el calendario que tenemos, pero hay que ir adaptándose y aprendiendo de esto que estamos viviendo.

Se viene la triangular y quedaron en el grupo de la “muerte”, ¿cómo lo analiza?
La muerte va por otro lado, va por la vida, por los enfermos; nosotros somos unos privilegiados, estamos jugando al fútbol. Por ahí cualquier otro rival iba a ser difícil, pero es una responsabilidad enorme, va a ser dificilísimo. Sin embargo, no hay que dejar de disfrutar, a muchos les gustaría estar en el lugar que estamos nosotros, como le dije a los jugadores, tenemos que disfrutarlo, con mucha responsabilidad, vamos a trabajar duro.

Van a arrancar con Marathón, que viene de ganar. ¿Qué piensa?
No importa lo que hubiera sucedido en la primera fecha, no importa si hubiéramos terminado primeros o segundos. Olimpia tiene que ganar los partidos, tenemos que ganar los cuatro partidos, ese es el objetivo, después en el transcurso de la triangular veremos qué hacer porque el rival también va a querer ganar, pero acá la mentalidad de Olimpia tiene que ser salir a buscar el triunfo.

¿Se ve tricampeón?
Vamos a buscar ser tricampeones; Dios dirá qué pasa después de este campeonato, pero el fútbol nos ha enseñado que todos estamos de pasada. Podemos estar mucho tiempo o podemos estar poco, pero en el fútbol estamos de pasada, Dios dirá cuánto vamos a durar en el Olimpia.

Eduardo Espinel junto a los invitados especiales, entre ellos el entrenador de la Selección Nacional de Honduras, el español, José Francisco Molina.

Ya clasificaron a la Centroamericana. ¿Tienen una espina con esta copa?
Yo les dije a los dirigentes que el próximo semestre el gran objetivo tiene que ser ganar la Copa Centroamericana. Para Olimpia es un desafío que debe tenerlo, que tiene que enfocarse; veremos al finalizar el campeonato, la gestión que se puede hacer, si realmente se puede hacer un plantel para eso. Olimpia tiene que ir de vuelta por una Copa Centroamericana de Concacaf.

¿Le expresó eso a la directiva del Olimpia como diciendo ‘tenemos que fichar’?
Sin lugar a dudas, se lo merece la gente, se lo merecen los dirigentes y los jugadores de poder soñar con una copa internacional. Creo que hay que invertir, apostar y hoy es el momento para que Olimpia lo haga.


Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
