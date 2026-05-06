Olimpia contra Marathón y Olancho FC ante Génesis PN: hora y por dónde ver hoy los partidos de liguilla

Los 'Caninos' afrontan este encuentro tras empatar 1-1 en el primer duelo contra un <b>Motagua </b>que hoy descansa. <b>Potros</b>, por su parte, quiere empezar con el pie derecho y buscará los tres puntos ante su afición para liderar la llave.Cabe recordar que ambos equipos ya se midieron dos veces en las vueltas regulares de este mismo torneo, registrando la igualdad en los dos partidos: 0-0 y 2-2.Como local, el <b>Olancho FC </b>registra seis partidos al hilo sin perder ante <b>Génesis </b>(2 triunfos y 4 empates). Será apenas la segunda vez que <b>Potros </b>reciba en su recinto al conjunto canino en partidos de liguilla.