Olimpia contra Marathón y Olancho FC ante Génesis PN: hora y por dónde ver hoy los partidos de liguilla

Este miércoles se pone en marcha la jornada 2 de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Hondubet. El Olancho FC y Olimpia debutan en esta fase enfrentando al Génesis PN y Marathón, respectivamente. El primer encuentro será el Olancho recibiendo al Génesis por la triangular B en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas a partir de las 6:00 PM (transmite Canal Deportes TVC).

Los 'Caninos' afrontan este encuentro tras empatar 1-1 en el primer duelo contra un Motagua que hoy descansa. Potros, por su parte, quiere empezar con el pie derecho y buscará los tres puntos ante su afición para liderar la llave. Cabe recordar que ambos equipos ya se midieron dos veces en las vueltas regulares de este mismo torneo, registrando la igualdad en los dos partidos: 0-0 y 2-2. Como local, el Olancho FC registra seis partidos al hilo sin perder ante Génesis (2 triunfos y 4 empates). Será apenas la segunda vez que Potros reciba en su recinto al conjunto canino en partidos de liguilla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

OLIMPIA VS. MARATHÓN

Para cerrar la noche tendremos el clásico Olimpia-Marathón que se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa por la triangular A desde las 8:15 PM (transmiste Canal Deportes TVC). Los albos harán su debut en esta fase con la obligación de sumar en casa, mientras que los verdes llegan envalentonados tras golpear a Real España (1-0) en el primer compromiso y liderar el grupo con tres unidades. En la fase regular del torneo Clausura, Marathón se impuso por 2-1 sobre el Olimpia el 1 de marzo, y luego los blancos cobraron su revancha por el mismo marcador el 22 de abril.