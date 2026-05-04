Presidente de Liga Nacional adelanta cambio de formato para siguiente temporada y, ¿se jugará con 12 clubes?

Además, Herrera puso sobre la mesa una serie de cambios que podrían transformar el futuro inmediato de la primera división del fútbol hondureño. El jerarca fue contundente al señalar que la ampliación de la liga a 12 clubes está cada vez más cerca de concretarse, una decisión que marcaría un antes y un después en la estructura del torneo.

En ese contexto, este lunes, en charla exclusiva con DIEZ, Jorge Herrera , presidente de la Liga Nacional, ofreció un análisis profundo sobre el nivel competitivo del certamen, el rendimiento de los equipos y la respuesta de la afición en las gradas. El dirigente dejó claro que, pese al avance del torneo, el desenlace sigue completamente abierto y cualquier club tiene opciones reales de pelear por el campeonato.

Las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras arrancaron este fin de semana, marcando el inicio de la fase más decisiva del campeonato, donde cada punto comienza a pesar y los aspirantes al título afinan detalles en la recta final.

A esto se suma la posibilidad de implementar un nuevo formato de competencia, lo que implicaría dejar atrás el actual sistema de triangulares. La intención es clara: reducir la carga de partidos, elevar la competitividad y ofrecer un espectáculo más dinámico y atractivo tanto para los equipos como para la afición.

¿Qué valoración le deja, ya que estamos en el tramo final de este Torneo Clausura 2026? ¿Sus conclusiones?



Tenemos un campeonato donde todavía no hay un favorito claro para ganar esos dos grupos que llevarán a la final. Pudimos ver dos partidos el día de ayer, uno con bastante incidencia, donde el que era favorito perdió el partido, y también un empate en Comayagua, donde siempre quedan las interrogantes: ¿quién va a ganar esos grupos?



Hay que esperar a que se desarrollen los otros partidos, donde participen todos los equipos, para observar el comportamiento que plantearán en cada encuentro y así ir visualizando el panorama.



Sentimos que hemos tenido buen acompañamiento de público, que hemos tenido buenos partidos, y le pedimos a la afición que nos siga acompañando.

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En cuanto a números, ¿ha sido positivo? ¿Ya han hecho un balance sobre la asistencia de los aficionados a los estadios?



Sí, este año, producto de la cantidad de partidos, bajó un poco la asistencia, pero ya se está recuperando en esta fase de triangular y creemos que día a día va a ir mejorando el acompañamiento del público.

¿Cree que se va a cerrar el torneo con números verdes?



Sí, el campeonato ya está asegurado con números verdes. En cuanto a la liga, no tenemos problemas. Ya lo de los equipos es otra cosa, porque no siempre conocemos todos los números que pueden tener.

¿Por qué cree que cualquier cambio de formato siempre genera críticas?



Es lo mismo, es la pasión del fútbol. Siempre queremos que nos den un formato de acuerdo a lo que visualizamos, pero nosotros lo que buscamos es competencia, es hacer cambios. Justamente el formato es lo que más comentarios genera y, por eso, esa controversia también ayuda a llamar la atención de la afición que nos acompaña en los estadios.

Entonces, ¿este formato ha sido competitivo?



Ha tenido competencia. Lo que vimos el día de ayer es un ejemplo: no ganaron los favoritos, que muchos en la prensa señalaban como tales, sino que se dieron resultados diferentes. Lo que se busca es que todos compitan en igualdad de condiciones en esta triangular para llegar a la final.

Ante esto, ¿se mantendría el formato o va a cambiarse?



Creo que, por la cantidad de partidos, nos tocará cambiar un poco el formato. No estamos seguros, porque esa decisión la toma la Asamblea, pero lo más probable es que se haga un cambio.

¿Cuándo finaliza el Clausura 2026?



Ya está el calendario: termina el 24 de mayo. Los partidos están programados y esperamos que no haya incidencias, pero tenemos previsto finalizar en esa fecha.

Vacaciones de los futbolistas de la Liga Nacional



El campeonato ya terminó sus dos vueltas, algunos jugadores ya están descansando y volverán a jugar hasta julio. Es mucho tiempo de vacaciones, desde los primeros días de mayo hasta julio.



Efectivamente, hay que procurar darles descanso a los jugadores. Algunos equipos, como Olimpia y Marathón, no han tenido vacaciones y hay que buscar cómo otorgárselas. Sin embargo, tampoco deben ser tan largas, porque se pierde la continuidad en el deporte. Además, existe la obligación de pagar los 12 meses de salario, por lo que se debe trabajar prácticamente todo el año, con la excepción del período vacacional.

¿Aproximadamente cuándo arranca el próximo torneo?



En julio va a empezar el próximo torneo. No hemos definido la fecha exacta, pero seguramente será en la segunda quincena, después del Mundial.

¿Cómo han tomado los equipos el tema de pagar los 12 meses?



Esta es una regulación de FIFA y, como tal, lo que hay que negociar es el monto dividido en 12 meses. Es un tema de administración y disciplina por parte de los equipos y los jugadores para que todos puedan tener ingresos cada mes.

¿Está más cerca jugarse con 10 o con 12 equipos la próxima temporada?



Está más cerca de 12 que de 10 clubes, porque a diez no se puede bajar legalmente, ya que implicaría descender a dos equipos y no tenemos bases del campeonato para hacerlo.

¿Y por qué el Vida ya se está preparando para jugar en primera división?



Desconozco. Al día de hoy no hemos tomado una decisión y no hemos definido qué equipo sería el invitado en caso de ampliar la liga. Actualmente tenemos 11 equipos y no hay una disposición oficial de tener 12. Ese tema se definirá en junio, en la Asamblea de la Liga.

¿Qué requisitos debe cumplir un equipo si se llega a invitar?



Ya tenemos los parámetros del año pasado. Básicamente, deben ser equipos que tengan estructura, cancha, estadio, que no exista otro equipo en ese Municipio y, además, que sean competitivos.

¿Sería más positivo que el campeón fuera un equipo no tradicional?​​​​​​



​​​​​​No. Lo importante es que el campeón sea un equipo que haga bien las cosas para llegar a ese primer lugar. Todos tienen igualdad de condiciones para competir y cualquiera puede ser campeón.