Enfado en Real España y revelan lo que harán con Nixon y Tatum tras expulsiones: "Tienen que entender"

El Real España comenzó con el pie izquierdo su participación en la triangular de liguilla tras perder 1-0 ante Marathón en duelo realizado la tarde de este domingo en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Para los líderes de las vueltas regulares fue un inicio con el pie izquierdo en un partido accidentado, ya que increíblemente sufrieron las expulsiones de sus futbolistas Afronit Tatum y Nixon Cruz, quienes dejaron a su equipo con nueve hombres tras sus expulsiones en los minutos 11 y 20 respectivamente. Pese a que terminaron jugando con dos menos durante más de 70 minutos, la Máquina pudo contener a los verdolagas y evitar una goleada. Tras el encuentro, el asistente técnico Hugo Viegas dio sus valoraciones y expresó su molestia por la irresponsabilidad de Tatum y Nixon Cruz al ser expulsados.

La mano derecha del entrenador Jeaustin Campos reprendió a los jugadores y advirtió que en la institución se tomarán medidas, ya que ambos futbolistas son reincidentes con sus expulsiones.

LO QUE DIJO HUGO VIEGAS