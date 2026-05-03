Olimpia entra en acción: Juegos, hora y estadios de los partidos de la segunda jornada de las Triangulares

El torneo de la <b>Liga Nacional de Honduras</b> va a paso ligero ya que antes del 24 de mayo tiene que terminar la competencia por orden de la FIFA y tras la primera jornada de las Triangulares finales, de inmediato se viene la segunda fecha.<br /><br /><b>Olancho FC </b>y <b>Olimpia</b>, que descansaron en la primera jornada, entran en acción y ya saben el rival con el que van a debutar en la segunda fase del campeonato del torneo liguero.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/calendario" target="_blank">VER MÁS: CALENDARIO COMPLETO DE LAS TRIANGULARES</a></b><br /><br />En la primera jornada <b>Marathón</b> jugó de local y logró vencer 1-0 al Real España, eso por la Triangular A, mientras que por la B, el <b>Génesis </b>recibió al <b>Motagua </b>en Comayagua e igualaron, un baldazo de agua fría para los azules.<br /><br />La segunda fecha se juega el miércoles 6 de mayo con dos juegos. El primer juego será a las 6:00 pm cuando el <b>Olancho FC</b> reciba en el Juan Ramon Brevé al <b>Génesis FC.</b>