Olimpia entra en acción: Juegos, hora y estadios de los partidos de la segunda jornada de las Triangulares

El torneo de la Liga Nacional de Honduras va a paso ligero ya que antes del 24 de mayo tiene que terminar la competencia por orden de la FIFA y tras la primera jornada de las Triangulares finales, de inmediato se viene la segunda fecha.



Olancho FC y Olimpia, que descansaron en la primera jornada, entran en acción y ya saben el rival con el que van a debutar en la segunda fase del campeonato del torneo liguero.



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En la primera jornada Marathón jugó de local y logró vencer 1-0 al Real España, eso por la Triangular A, mientras que por la B, el Génesis recibió al Motagua en Comayagua e igualaron, un baldazo de agua fría para los azules.



La segunda fecha se juega el miércoles 6 de mayo con dos juegos. El primer juego será a las 6:00 pm cuando el Olancho FC reciba en el Juan Ramon Brevé al Génesis FC.