Liga Hondubet

Olimpia entra en acción: Juegos, hora y estadios de los partidos de la segunda jornada de las Triangulares

Motagua no aprovechó en la primera jornada y empató contra el más débil, Génesis FC.

  • Olimpia entra en acción: Juegos, hora y estadios de los partidos de la segunda jornada de las Triangulares
2026-05-03

El torneo de la Liga Nacional de Honduras va a paso ligero ya que antes del 24 de mayo tiene que terminar la competencia por orden de la FIFA y tras la primera jornada de las Triangulares finales, de inmediato se viene la segunda fecha.

Olancho FC y Olimpia, que descansaron en la primera jornada, entran en acción y ya saben el rival con el que van a debutar en la segunda fase del campeonato del torneo liguero.

VER MÁS: CALENDARIO COMPLETO DE LAS TRIANGULARES

En la primera jornada Marathón jugó de local y logró vencer 1-0 al Real España, eso por la Triangular A, mientras que por la B, el Génesis recibió al Motagua en Comayagua e igualaron, un baldazo de agua fría para los azules.

La segunda fecha se juega el miércoles 6 de mayo con dos juegos. El primer juego será a las 6:00 pm cuando el Olancho FC reciba en el Juan Ramon Brevé al Génesis FC.

¡Partido de locos! Alexy Vega fue el héroe; dos expulsiones a Real España y disturbios entre las barras afuera del Yankel


Mientras que el juego más importante tiene una hora inusual; 8:15 de la noche el Olimpia se mide al Marathón, entrando en acción el vigente bicampeón de la liga catracha de fútbol, siempre del mismo día miércoles. El partido se juega en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Olimpia
|
Marathón
|
Motagua
|
Real España
|