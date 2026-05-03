¡Marathón vence por la mínima al Real España, que sufrió dos expulsiones, en el inicio de las Triangulares de Liga Nacional!

Las triangulares finales del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras arrancaron con todo el fuego de un derbi sampedrano en el Yankel Rosenthal. Marathón, en casa, se impuso 1-0 ante un Real España que se desmoronó temprano, quedándose con nueve hombres y resistiendo como pudo. El gol de la victoria lo marcó Alexy Vega en un momento de genialidad pura, pero el verdolaga no supo capitalizar su superioridad numérica y se conformó con el mínimo esfuerzo para tres puntos clave.

El partido no tardó en volverse un caos accidentado. Apenas al minuto 2, Alexy Vega desbordó como un rayo por la derecha, mandó un centro rasante que cruzó todo el área y José Aguilera llegó a rematar, pero la pelota se fue desviada por metros. Real España respiró aliviado. Cuatro minutos después, otra triangulación letal entre Isaac Castillo y Vega terminó en un remate con efecto que se abrió demasiado y se estrelló el paral izquierdo. Los aurinegros ya olían el peligro, pero nadie imaginaba lo que vendría.

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El minuto 11' fue el detonante. Anfronit Tatum, de Real España, soltó un manotazo directo al rostro de Isaac Castillo y el árbitro no dudó: roja directa. Los catedráticos se quedaron con 10, y la tarde pintaba negra para ellos. Parecía que el vendaval verdolaga iba a arrasar, y así fue al 16'. Rubilio Castillo bajó un balón largo con clase de killer, sirvió preciso a Alexy Vega, quien controló orientado y definió con frialdad ante Buba López. ¡Golazo del Marathón!.