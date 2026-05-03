¡Marathón vence por la mínima al Real España, que sufrió dos expulsiones, en el inicio de las Triangulares de Liga Nacional!

A pesar de los 11 contra 9, <b>Marathón </b>se atascó en el segundo tiempo. Al 67', el Yankel pedía más goles, pero los verdes no encontraban claridad. Entró <b>Carlos "Chuy" Pérez</b> y al 74' probó con un disparo tibio que el portero de la máquina atrapó sin apuros. Poco fútbol, mucho nerviosismo; <b>Real España</b> se plantaba atrás y frustraba cada avance.Ya en el 85', <b>Nicolás Messiniti </b>soltó un riflazo que se fue por sobre el travesaño aurinegro. <b>Marathón</b> insistía, pero el tiempo jugaba en contra y el verde se conformaba con el 1-0. El <b>Buba López</b> fue la figura improbable, y los verdolagas sumaron de a tres sin brillar del todo.En la siguiente jornada el el <b>Marathón </b>se enfrentará al <b>Olimpia</b> mientras e<b>l Real España</b> tendrá que recompner ya que le toca descansar para regresar en la tercera jornada.