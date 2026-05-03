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Génesis PN deja en duda a un Motagua que no levanta cabeza en la primera jornada de las triangulares del Clausura 2026

Los 'caninos' frenan al Ciclón Azul de Javier López en el primer partido de las triangulares del Clausura 2026.

  • Génesis PN deja en duda a un Motagua que no levanta cabeza en la primera jornada de las triangulares del Clausura 2026

    Génesis PN y Motagua se ven las caras por la jornada 1 de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Hondubet. (FOTO: David Romero)
2026-05-03

Génesis Policía Nacional terminó empatando 1-1 ante Motagua en el primer juego de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El juego se disputó en el Carlos Miranda de Comayagua.

La polémica del partido llegó al minuto 29' cuando Rodrigo de Olivera se dejó caer dentro del área de los 'caninos' y Jonathan Paz hizo hasta lo imposible para no tocarlo y evitar la falta penal, pero el árbitro Nelson Salgado fue a revisarlo al FVS y determinó que era lanzamiento desde los 11 pasos para el Ciclón Azul.

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Redacción web
Redacción Diez

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