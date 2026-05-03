Génesis PN deja en duda a un Motagua que no levanta cabeza en la primera jornada de las triangulares del Clausura 2026

<b>Génesis Policía Nacional </b>terminó empatando 1-1 ante <b>Motagua</b> en el primer juego de las triangulares del <b>Clausura 2026 </b>de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>. El juego se disputó en el Carlos Miranda de Comayagua.<br /><br />La polémica del partido llegó al minuto 29' cuando <b>Rodrigo de Olivera</b> se dejó caer dentro del área de los 'caninos' y <b>Jonathan Paz </b>hizo hasta lo imposible para no tocarlo y evitar la falta penal, pero el árbitro <b>Nelson Salgado </b>fue a revisarlo al FVS y determinó que era lanzamiento desde los 11 pasos para el <b>Ciclón Azul</b>.