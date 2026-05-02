Real España recibe dos grandes noticias previo al clásico sampedrano ante Marathón en inicio del grupo A

El inicio de las triangulares del torneo Clausura en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet</a></b> promete emociones fuertes desde la primera jornada, y el clásico sampedrano entre <b>Real España y Marathón</b> acapara todos los reflectores.El duelo, programado para este domingo 3 de mayo a las 3:30 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal por el Grupo A, sino que podría comenzar a definir el rumbo de los aspirantes al título.