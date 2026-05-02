Liga Hondubet

Real España recibe dos grandes noticias previo al clásico sampedrano ante Marathón en inicio del grupo A

Real España y Marathón se enfrentan este domingo 3 de mayo a las 3:30 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal.

  • Real España recibe dos grandes noticias previo al clásico sampedrano ante Marathón en inicio del grupo A

    La Máquina visita al Monstruo Verde este domingo 3 de mayo desde las 3:30 pm. Foto DIEZ.
2026-05-02

El inicio de las triangulares del torneo Clausura en la Liga Hondubet promete emociones fuertes desde la primera jornada, y el clásico sampedrano entre Real España y Marathón acapara todos los reflectores.

El duelo, programado para este domingo 3 de mayo a las 3:30 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal por el Grupo A, sino que podría comenzar a definir el rumbo de los aspirantes al título.

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En una fase donde también comparte protagonismo Olimpia, cada detalle cuenta, y los equipos saben que iniciar con una victoria puede significar un envión anímico determinante.

En ese contexto, La Máquina llega con una noticia que podría inclinar la balanza a su favor en uno de los partidos más esperados del calendario.

La primera se trata de la habilitación del joven extremo Nixon Cruz, quien finalmente podrá estar disponible para el clásico tras la apelación presentada por el club.

El futbolista de 19 años había sido sancionado con dos partidos de suspensión luego de su expulsión ante Olimpia en la jornada 21, pero tras cumplir el primer encuentro frente a Victoria, la dirigencia aurinegra logró revertir parcialmente el castigo.

El regreso de Cruz representa un refuerzo de lujo para Real España, tomando en cuenta el impacto que ha tenido en el equipo a lo largo del torneo. Pese a haber estado cerca de dos meses fuera por lesión, el atacante volvió a buen nivel y se consolidó como una de las principales armas ofensivas, destacando por su velocidad y capacidad de desequilibrio.

La segunda buena noticia para la Máquina será la presencia en el banquillo del técnico costarricense Jeaustin Campos, quien fue sancionado con cuatro juegos desde la polémica contra CD Choloma. No hubo apelación y decidieron cumplirlo en su totalidad.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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