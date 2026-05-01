Calendario: Clásico sampedrano levanta el telón de las triangulares ¿Cuándo juegan Olimpia y Motagua?

El enfrentamiento, programado para las 3:30 de la tarde, no solo pone en marcha las triangulares , sino que también marca el pulso de un sector considerado el “grupo de la muerte”, donde también figura Olimpia.

La liguilla del torneo Clausura de la Liga Hondubet levanta el telón este domingo 3 de mayo con un duelo que promete intensidad desde el primer minuto: el clásico sampedrano entre Marathón y Real España , encargado de abrir las emociones en el Grupo A.

Verdolagas y aurinegros llegan con la obligación de sumar desde el arranque, sabiendo que cualquier tropiezo puede costar caro en un formato corto y exigente.

En ese mismo domingo, pero por el Grupo B, Génesis PN recibirá a Motagua a las 6:15 PM, en un choque que también pinta clave para comenzar a perfilar a los candidatos de la zona. Completa este grupo Olancho FC, que entrará en acción en la segunda jornada.

El calendario de las triangulares ofrece duelos de alto calibre en cada fecha. Para la jornada 2, el miércoles 6 de mayo, destaca el cruce entre Olimpia y Marathón, mientras que Olancho FC debutará ante Génesis PN. En la fecha 3, uno de los partidos más esperados será el clásico nacional entre Real España y Olimpia, programado para el sábado 9 de mayo en horario nocturno.

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La segunda vuelta de estas triangulares comenzará el martes 12 de mayo, repitiendo enfrentamientos pero con localías invertidas, lo que añade un ingrediente extra de tensión en la lucha por los boletos a la gran final. Cada punto será vital en un camino donde no hay margen de error.

Así, el Clausura entra en su fase más vibrante, con seis equipos que buscarán quedarse con los dos cupos a la final. Todo arranca en San Pedro Sula, donde el clásico entre Marathón y Real España no solo abre la liguilla, sino que puede empezar a definir el rumbo de uno de los grupos más competitivos del campeonato.



TRIANGULARES DEL CLAUSURA

GRUPO A: Real España, Olimpia y Marathón

GRUPO B: Motagua, Olancho FC y Génesis PN



CALENDARIO DE LAS TRIANGULARES

Fecha 1 - Domingo 3 de mayo

Marathón vs. Real España - 3:30 PM

Génesis PN vs. Motagua - 6:15 PM



Fecha 2 - Miércoles 6 de mayo

Olancho FC vs. Génesis PN - 6:00 PM

Olimpia vs. Marathón - 8:15 PM



Fecha 3 - Sábado 9 de mayo

Motagua vs. Olancho FC - 6:00 PM

Real España vs. Olimpia - 8:15 PM



Fecha 4 - Martes 12 de mayo

​​​​​Olancho FC vs. Motagua - 6:00 PM

Olimpia vs. Real España - 8:15 PM



Fecha 5 - Viernes 15 de mayo

Génesis PN vs. Olancho FC - 3:45 PM

Marathón vs. Olimpia - 8:15 PM



Fecha 6 - Lunes 18 de mayo

Motagua vs. Génesis PN - 6:00 PM

Real España vs. Marathón - 8:15 PM