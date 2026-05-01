Calendario: Clásico sampedrano levanta el telón de las triangulares ¿Cuándo juegan Olimpia y Motagua?

La liguilla del torneo Clausura de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet</a></b> levanta el telón este domingo 3 de mayo con un duelo que promete intensidad desde el primer minuto: el clásico sampedrano entre <b>Marathón y Real España</b>, encargado de abrir las emociones en el Grupo A.El enfrentamiento, programado para las 3:30 de la tarde, no solo pone en marcha <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/oficial-real-espana-grupo-muerte-motagua-triangular-accesible-olimpia-marathon-genesis-olancho-NG30419325" target="_blank">las triangulares</a></b>, sino que también marca el pulso de un sector considerado el “grupo de la muerte”, donde también figura Olimpia.