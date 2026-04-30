OFICIAL: Real España liderará el grupo de la muerte y Motagua respira al ser enviado a una triangular más "accesible"

<b>Fecha 1 - Domingo 3 de mayo</b><br /><br />Marathón vs. Real España - 3:30 PM<br /><br />Génesis vs. Motagua - 6:15 PM<br /><br /><b>Fecha 2 - Miércoles 6 de mayo</b><br /><br />Olancho vs. Génesis - 6:00 PM<br /><br />Olimpia vs. Marathón - 8:15 PM<br /><br /><b>Fecha 3 - Sábado 9 de mayo</b><br /><br />Motagua vs. Olancho - 6:00 PM<br /><br />Real España vs. Olimpia - 8:15 PM<b>Fecha 4 - Martes 12 de mayo</b><br /><br />Olancho vs. Motagua - 6:00 PM<br /><br />Olimpia vs. Real España - 8:15 PM<b>Fecha 5 - Viernes 15 de mayo</b><br /><br />Génesis vs. Olancho - 3:45 PM<br /><br />Marathón vs. Olimpia - 8:15 PM<br /><br /><b>Fecha 6 - Lunes 18 de mayo</b><br /><br />Motagua vs. Génesis - 6:00 PM<br /><br />Real España vs. Marathón - 8:15 PM