Liga Hondubet

OFICIAL: Real España liderará el grupo de la muerte y Motagua respira al ser enviado a una triangular más "accesible"

La Máquina jugará en el grupo de la muerte y Motagua, por su parte, tendrá un grupo más accesible, pero no puede confiarse.

2026-04-30

¡Todo definido! Real España y Motagua ya conocen a sus respectivos rivales para las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Cabe recordar que La Máquina cerraría de local la gran final en caso de clasificar, como una de las ventajas por ser líder.

La Máquina de Jeaustin Campos se metió a última hora en el liderato tras vencer a Victoria en La Ceiba, resultado que mandó a la Jaiba Brava a la Segunda División de Honduras y permitió a los sampedranos desplazar a Motagua de la cima de la clasificación.

Por su parte, Motagua llega con un golpe bajo a esta fase. UPNFM ya no tenía opciones de clasificar a las triangulares, pero cerró de la mejor manera las vueltas regulares con un triunfo de 2-1 ante el equipo de Javier López.

El sorteo volvió a regalar triangulares denominadas “de la muerte”. En el torneo pasado ya se había dado una situación similar cuando Olimpia enfrentó a Motagua y Real España en estas instancias, eliminando a ambos equipos y clasificando a la final.

En esta nueva edición no fue la excepción. La Máquina lideró el grupo A y, tras el sorteo, conoció que sus rivales serán el actual bicampeón de Honduras, Olimpia, y el subcampeón, Marathón, que pese a no pasar por su mejor momento, suele crecer en los clásicos sampedranos.

Quien sí puede sonreír es Motagua, ya que fue ubicado en un grupo más accesible. El Ciclón Azul enfrentará a Olancho FC y Génesis PN, y ya conoce su camino para buscar otra final tras un torneo que no cerró como lo inició.

Tras el sorteo, se confirmó la primera jornada: Real España visitará a Marathón y se espera que sea en el Estadio Yankel Rosenthal a las 3:30 de la tarde, mientras que Génesis PN recibirá a Motagua en el Carlos Miranda de Comayagua a las 6:15 de la tarde.

LAS TRIANGULARES DEL CLAUSURA 2026

GRUPO A

Real España

Olimpia

Marathón

GRUPO B

Motagua

Olancho FC

Génesis PN

ASÍ SE JUGARÁN LAS TRIANGULARES DEL CLAUSURA 2026

Fecha 1 - Domingo 3 de mayo

Marathón vs. Real España - 3:30 PM

Génesis vs. Motagua - 6:15 PM

Fecha 2 - Miércoles 6 de mayo

Olancho vs. Génesis - 6:00 PM

Olimpia vs. Marathón - 8:15 PM

Fecha 3 - Sábado 9 de mayo

Motagua vs. Olancho - 6:00 PM

Real España vs. Olimpia - 8:15 PM

Fecha 4 - Martes 12 de mayo

Olancho vs. Motagua - 6:00 PM

Olimpia vs. Real España - 8:15 PM

Fecha 5 - Viernes 15 de mayo

Génesis vs. Olancho - 3:45 PM

Marathón vs. Olimpia - 8:15 PM

Fecha 6 - Lunes 18 de mayo

Motagua vs. Génesis - 6:00 PM

Real España vs. Marathón - 8:15 PM

