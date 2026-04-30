Darixon Vuelto y los recuerdos de su pasado: rompe en llanto tras anotarle al Victoria y mandarlo a segunda división

Darixon Vuelto vivió un emotivo encuentro en La Ceiba, la ciudad donde comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol. Le tocó anotar con el Real España y tras hacerlo, rompió en llanto en medio de las emociones al recordar que estaba mandando a segunda división al equipo que lo dio a conocer.

El artillero aurinegro aprovechó un balón que le ganó al defensor del Victoria y con un zurdazo venció al portero Flores para sentenciar el 2-1 que prácticamente fue el último clavo en el ataúd de los jaibos que no volvieron a levantarse.

Hay que recordar que Vuelto se formó en las inferiores del Victoria y con 16 años, el entrenador Héctor Vargas lo hizo debutar en primera división. Fue entonces que comenzó a dar sus primeros pasos hasta salir al extranjero y después llegar a San Pedro Sula para unirse al Real España.