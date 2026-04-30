Liga Nacional recibe ultimátum de FIFA para terminar el torneo Clausura el 24 de mayo y arremeten contra la Federación

La Liga Nacional de Fútbol de Honduras está contra las cuerdas para terminar el torneo Clausura ya que recibió un ultimátum de CONCACAF y FIFA. El mismo debe estar finalizado la noche del 24 de mayo, y el tiempo se acorta. Además, si no se logra, Honduras podría perder una plaza en la próxima Copa Centroamericana.

El presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera, arremetió contra la Federación y los llamó poco comprometidos ya que ellos pidieron ir a FIFA para hablar con el presidente y pedirle terminar el torneo el 31 de mayo.

Y para rematar, los partidos de las triangulares se jugarán los días lunes, miércoles y viernes para así poder completar el calendario y evitar las sanciones que le impondría la FIFA a Honduras. Esto se hace en contra de la voluntad de los equipos.

“La notificación nos llegó el jueves mediante una llamada telefónica desde la Federación de que teníamos que terminar el torneo el 24 y no el 31 como lo teníamos planificado en el calendario y que fue aprobado por la Federación de Fútbol”, explicó el presidente de la Liga Nacional.

“Fuimos enfáticos para viajar a FIFA para que una Comisión viajara para hablar con el presidente de FIFA, pero no tuvimos el acompañamiento de la Federación de Fútbol. Quedamos con una duda y quizá no obtuvimos respuesta”, siguió explicando el dirigente.

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Honduras solo tiene tres cupos en la Copa Centroamericana, pero si no se termina el campeonato como en la circular, ahora los tiene de correr y la liguilla tendrá que jugar los lunes y viernes para salir a tiempo.