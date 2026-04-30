Liga Nacional recibe ultimátum de FIFA para terminar el torneo Clausura el 24 de mayo y arremeten contra la Federación

“Nosotros siempre vamos a actuar de buena fe, apoyar a la Selección Nacional y además la pasión que tenemos. Lo otro es que prevemos jugar los días de semana a las 6:00 de la tarde y 8:15 pm, habrá oportunidad para sacar dos partidos diarios para salir del calendario, excepto algunos duelos con equipos que no tienen alumbrado como el Marathón que no jugaría en el Yankel Rosenthal, igual el Génesis, es una posibilidad”, reconoció Herrera.La Liga Nacional calendarizará la liguilla con las triangulares los días lunes, miércoles y viernes para poder salir el 24 de mayo. “Los clubes ya fueron notificados, a quién más le afecta es a los seis equipos que estarán en la triangular pero no queda más que aceptar porque sino viene sanción de Concacaf”.“Nos hacen ver como que no somos profesionales, pero tenemos las actividades calendarizadas”, comentó Herrera. Además se confirmó que la Asamblea de la Liga Nacional será el 19 y 20 de junio para tomar decisiones como el formato del campeonato que se cambiaría y ampliar a 12 clubes como lo ha pedido FIFA.El presidente Herrera también denunció que la Federación de Fútbol cambió el reglamento electoral el pasado jueves, esto es un tema que podría tener intereses. “Uno de los cambios que quieren hacer es que un miembro que tiene un puesto en Liga Nacional no puede ser empleado o miembro del Comité Ejecutivo. Nosotros como Liga Nacional votamos en contra y mandamos a pedir la información a la Federación. Esa es una facultad del Congreso y de los diputados”.Las triangulares comienzan el domingo y desde esa fecha, los partidos serán cada tres días durante tres semanas para terminar el 24 de mayo que se coronará el campeón del Clausura. “Ya a estas alturas no hay posibilidad por lo menos a nivel de Liga Nacional; no podemos comunicarnos como liga con Concacaf, tenemos que hacernos por la FFH. En estos momentos no hay tiempo, la liga está resignada y aprobó el calendario”.”Recibimos poco o nada de apoyo de la Federación, ahora nos toca como Liga Nacional jugar una triangular antideportiva porque la Liga Nacional cumplirá. La Federación aprobó el calendario de ambos torneos con fecha de finalización. No hubo colaboración y vamos a jugar cada 48 horas”, reveló Rolin Peña, vicepresidente deportivo de Marathón.