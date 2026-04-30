¿Por qué las Triangulares del Clausura 2026 serán nuevamente sorteadas y no por posición en la tabla como se había dicho?

"La Liga hizo unas modificaciones, se sometió a discusión con el Comité Ejecutivo y la razón es muy sencilla. El campeonato no puede cambiar sus reglas cuando se está desarrollando. Eso es por FIFA. Aparte de que no habría seguridad jurídica, hay un descenso de por medio, por lo tanto no era oportuno, aunque la Liga lo hacía con la mejor intención", dijo a DIEZ en su momento <b>José Ernesto Mejía</b>, secretario de la <b>FFH</b>."Esto puede dar incluso a una eventual impugnación, pero independientemente de que hubiera una eventual impugnación, lo correcto es lo correcto y no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de un campeonato. Por lo tanto, esas fueron las razones que dio la Federación y que en la Liga las aceptaron porque es lo lógico. Ocurrió en segunda también. Se puede cambiar a partir de junio 2026, para la próxima temporada, pero no en medio", enfatizó.Por lo tanto <b>Motagua </b>y<b> Real España/Olimpia </b>serán cabezas de serie y del tercer al sexto puesto serán sorteados para conocer a los rivales de los dos primeros lugares al final de las vueltas regulares y que se juegue a ida y vuelta las triangulares, siendo los líderes los finalistas.