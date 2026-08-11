Cristian Sacaza se olvida del Marathón y jugará a préstamo con el Juticalpa FC

Cristian Sacaza puso punto final a su etapa con el Club Deportivo Marathón y ya tiene nuevo destino en la Liga Nacional. El conjunto verdolaga confirmó este martes que alcanzó un acuerdo con Juticalpa FC para la cesión de los derechos deportivos del futbolista por un período de un año, equivalente a dos torneos. La salida del atacante estuvo marcada por una controversia que tomó fuerza en los últimos días. El propio Sacaza manifestó en sus redes sociales su inconformidad por supuestos retrasos relacionados con el pago del apartamento que tenía contemplado dentro de sus condiciones mientras pertenecía al club sampedrano.

Ante esta situación, Marathón emitió un comunicado oficial para aclarar su posición y aseguró que, de acuerdo con el contrato firmado con el futbolista, el club no tenía la obligación de proporcionarle directamente una vivienda ni realizar el pago del apartamento. La institución explicó que su compromiso consistía en entregar al jugador un estipendio mensual destinado para ese propósito.