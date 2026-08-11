Cristian Sacaza se olvida del Marathón y jugará a préstamo con el Juticalpa FC

Cristian Sacaza puso punto final a su etapa con el Club Deportivo Marathón y ya tiene nuevo destino en la Liga Nacional. El conjunto verdolaga confirmó este martes que alcanzó un acuerdo con Juticalpa FC para la cesión de los derechos deportivos del futbolista por un período de un año, equivalente a dos torneos.
La salida del atacante estuvo marcada por una controversia que tomó fuerza en los últimos días. El propio Sacaza manifestó en sus redes sociales su inconformidad por supuestos retrasos relacionados con el pago del apartamento que tenía contemplado dentro de sus condiciones mientras pertenecía al club sampedrano.
Ante esta situación, Marathón emitió un comunicado oficial para aclarar su posición y aseguró que, de acuerdo con el contrato firmado con el futbolista, el club no tenía la obligación de proporcionarle directamente una vivienda ni realizar el pago del apartamento. La institución explicó que su compromiso consistía en entregar al jugador un estipendio mensual destinado para ese propósito.
Según la dirigencia verdolaga, dicha obligación fue cumplida en su totalidad y de manera oportuna. La postura del club surgió después de las publicaciones realizadas por Sacaza en sus redes sociales, en las que expuso su inconformidad por la situación relacionada con las condiciones establecidas durante su etapa como jugador del Marathón.
Finalmente, Marathón y Juticalpa FC llegaron a un acuerdo que permitió resolver la situación de manera amistosa y evitar que el conflicto contractual afectara la inscripción de Sacaza con su nuevo equipo. El club verdolaga también informó que recibirá la compensación íntegra por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual que dio origen a la controversia.
Con el acuerdo alcanzado, Marathón dio por cerrado el caso y reafirmó su compromiso de cumplir con sus obligaciones contractuales y la normativa vigente. Ahora, Cristian Sacaza deberá enfocarse en su nuevo desafío con Juticalpa FC, donde tendrá la oportunidad de comenzar una nueva etapa de su carrera y dejar atrás la polémica que acompañó su salida del conjunto verdolaga.