La More anuncia cuándo debutará con CD Choloma en la Liga Nacional de Honduras

Saúl Fox, mejor conocido en redes sociales como La More, ya tendría fecha para hacer su esperado debut en la Liga Nacional de Honduras con el CD Choloma. El creador de contenido sorprendió al revelar cuándo podría disputar sus primeros minutos en la máxima categoría. El guardameta de 30 años utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la publicación, La More dio a conocer el día y el rival ante el que espera estrenarse oficialmente como futbolista profesional.

De acuerdo con lo publicado por el propio jugador, su debut sería el próximo domingo 16 de agosto, cuando el CD Choloma reciba al Marathón en el estadio Rubén Deras. El encuentro corresponde a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. La More acompañó el anuncio con una corta pero llamativa frase: "Llegó el día". Con este mensaje, el guardameta dejó claro que está ilusionado con la posibilidad de disputar sus primeros minutos en la Primera División del fútbol hondureño.

Sin embargo, que La More haya anunciado la fecha no significa que tenga garantizada su participación. La última palabra estará en manos del entrenador Héctor Vargas, quien deberá decidir si incluye al portero en la convocatoria y si finalmente le da minutos frente al conjunto verdolaga. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El creador de contenido también ha recibido críticas relacionadas con su condición física y su preparación para afrontar el nivel de exigencia de la Liga Nacional. A pesar de ello, ha formado parte de los trabajos del conjunto cholomeño y busca ganarse la confianza del cuerpo técnico.