Jeremy Rodríguez: “Quiero ir a Europa, es un sueño desde que comencé a jugar”

Jeremy Jafet Rodríguez Martínez está a ocho días de cumplir apenas 17 años y su nombre destaca como el goleador del momento del Olimpia y la Liga Nacional. El nacido en Roatán, Islas de la Bahía, ha respondido con goles a la confianza otorgada por el técnico uruguayo Eduardo Espinel y genera gran expectativa en una institución que anhela tener un goleador en este semestre, donde están los objetivos del torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Le anotó un doblete a Lobos UPNFM y otro tanto al Juticalpa FC. Una renta muy buena frente a la competencia que tiene con Jorge Benguché, Yustin Arboleda, Michael Chirinos y Kilmar Peña. Hay que destacar que este muchacho es paisano de otros tres futbolistas del León: Clinton Bennett, David Flores y Edrick Menjívar.

Cabe mencionar que Jeremy fue formado en la academia de Galaxy FC de Roatán, luego dio el salto a las Fuerzas Básicas Olimpistas (FBO) y después pasó por el torneo de reservas antes de formar parte del primer equipo del Albo. Y se prepara para disputar el próximo Mundial Sub-17 en Qatar, en noviembre y diciembre. Durante la clasificación fue autor de un gol ante Bermudas. Ese tanto lo celebró intentando realizar una voltereta y casi termina lesionado. “Quiero ir a Europa, es un sueño desde que comencé a jugar”, lanzó el espigado delantero, con el tono de timidez que caracteriza a un novel. Sobre la continuidad que le ha brindado el técnico Espinel, el atacante dijo que siente “mucha alegría, es mi segundo partido de titular en Liga, estoy aprovechando las oportunidades que me está dando el profe, siempre dando esa milla extra, haciendo las cosas bien”.

Consultado por su festejo con voltereta, Rodríguez recordó que ya lo había protagonizado en el Premundial en febrero y que lo ha practicado en las reservas. Sin embargo, esta vez sí le salió a la perfección. “Ya la había hecho en el Premundial, pero me salió mal (risas). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Esta vez sí la hice bien, la verdad que no me caí, porque aquella vez sí me caí. La he practicado y la he hecho en los partidos de reservas. Al estilo Georgie Welcome”, cerró el novel atacante, quien tuvo su debut el pasado abril de la mano del Roble Espinel. "He practicado mucho la celebración de la voltereta, hasta en reservas, y es al estilo Georgie Welcome”: Jeremy Rodríguez, jugador del Olimpia 129 minutos de acción tiene Jeremy Rodríguez en el torneo Apertura. Le marcó doblete a Lobos y un gol al Juticalpa. PERFIL

Nombre: Jeremy Jafet Rodríguez Martínez

Origen: Roatán, Islas de la Bahía

Fecha de nacimiento: 19 de agosto del 2009

Edad: 16 años

Trayectoria: Galaxy de Roatán, Olimpia

Actualmente es seleccionado Sub-17.