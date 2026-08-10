¿Édrick Menjívar al Saprissa? El movimiento que podría llevar al portero a Costa Rica

El Deportivo Saprissa ya comenzó a planificar lo que será su plantilla para la próxima temporada y una de sus prioridades estaría en reforzar la portería. Ante la posible salida de Abraham Madriz, el conjunto morado habría puesto sus ojos en un experimentado guardameta hondureño.
El elegido por la dirigencia costarricense sería Edrick Menjívar, actual arquero del Olimpia y de la Selección de Honduras. De acuerdo con el contexto, Saprissa ya habría dado un primer paso para intentar convencer al portero catracho de continuar su carrera en el fútbol de Costa Rica.
La apuesta por Menjívar no sería casualidad, tomando en cuenta la experiencia que ha acumulado a lo largo de su trayectoria. A sus 33 años, el guardameta es titular habitual con la Bicolor y cuenta con la jerarquía necesaria para defender el arco de uno de los clubes más importantes de Centroamérica.
Otro aspecto que facilitaría una eventual negociación es la situación contractual del portero con el Olimpia. Menjívar tiene vínculo con el conjunto blanco hasta diciembre de este año, por lo que Saprissa podría negociar directamente con el futbolista y su entorno de cara a la próxima temporada.
Las próximas semanas serán determinantes para conocer si las conversaciones avanzan y si finalmente el guardameta hondureño acepta el reto de jugar en Costa Rica. Las pretensiones económicas de ambas partes serán uno de los puntos importantes para definir el futuro del arquero.
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De concretarse el movimiento, Saprissa estaría incorporando a uno de los porteros de mayor experiencia del fútbol hondureño y encontraría un reemplazo de garantías para su arco. Además, el fichaje representaría un importante golpe en el mercado centroamericano al sacar a Menjívar del Olimpia para su proyecto de