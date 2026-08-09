Javier López y el responsable de la caída de Motagua: "Lo tienen frente a ustedes"

Tras el encuentro disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés, el técnico Javier López asumió toda la responsabilidad por el resultado y defendió la decisión de darle descanso a varios de sus habituales titulares, tomando en cuenta la seguidilla de partidos que afronta Motagua entre la Liga Nacional y la Copa Centroamericana.

Motagua sufrió este domingo un inesperado tropiezo al caer 0-2 ante el recién ascendido Estrella Roj a por la segunda jornada del Apertura 2026 de la Liga Nacional. La derrota dejó al conjunto azul sin respuesta ofensiva y con varios cuestionamientos sobre la rotación realizada para este compromiso.

Sorpresiva caída ante Estrella Roja

"En primer lugar, felicitar a Estrella Roja. Creo que hicieron un muy buen partido, con intensidad, dos acciones muy concretas, muy concisas. La primera, de un jugador muy inteligente, saberse el reglamento. Nos vimos mal en esa acción, pero se vio muy bien él. Creo que es mucho más acción positiva. Mayorquín, en este caso, tuvo una acción genial y es de aplaudir, es de felicitar. Luego, también en la ejecución de la falta directa, creo que en esas dos acciones concretas estuvieron muy acertados, tuvieron mucha eficacia, nos hicieron dos goles y, en todo lo demás, viendo la alineación, podía ser previsible que tuviéramos algunas descoordinaciones, que algunos jugadores tuvieran falta de ritmo, pero la única forma que tienen de adquirirlo es jugando, es participando.

Estoy muy contento con la actitud que tuvieron estos jugadores que hasta ahora habían tenido menos participación. Hicimos los cambios justo en ese momento. Un minuto después llega la acción genial de Mayorquín, que la verdad es de aplaudírsela. A partir de ahí, ya se pone cuesta arriba. Luego llega el segundo gol en esa acción de tiro directo. También destacar lo bien que estuvo en el juego aéreo su arquero, la intensidad que tuvieron, el hambre que tuvieron por ganar y, con grandes diferencias, me recuerda un poco la derrota que tuvimos aquí con Platense. Felicitar a toda la plantilla y cuerpo técnico de Estrella Roja por el partido que realizaron el día de hoy".

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¿Les está afectando la Copa Centroamericana de cara a Liga Nacional o no han dado ese potencial que Motagua ha venido dando en los últimos partidos?

"La derrota de hoy es una derrota toda de entrenador. Lo dejo muy claro porque, repito, estoy muy contento con la actitud de todos los chicos que jugaron el día de hoy. Si a alguien hay que culpar de la derrota del día de hoy es al técnico. Quizás con la alineación que pusimos mandamos un mensaje que no era el correcto. Estuvimos trabajando, estuvimos preparando y, al final, las cosas no salieron como queríamos, como preveíamos.

No es fácil compaginar los dos torneos, sobre todo porque había jugadores que llevaban 90-90-90-90 y hoy decidimos darles descanso, darle oportunidad a otros jugadores jóvenes que tenemos en el plantel. Cargaron con la responsabilidad, pusieron su mejor esfuerzo, pusieron su mejor deseo y nos deja dos aprendizajes significativos de cara al futuro de pequeños detalles que tenemos que mejorar".

¿Lo de hoy deja claro que sí hay titulares y suplentes?

"Lo has dicho muy bien. Creo que más que titulares y suplentes hay jugadores que tienen más experiencia, menos experiencia, que a base de jugar se coordinan más y mejor durante el partido, que tienen más ritmo y a veces pueden pasar estas cosas. Nosotros teníamos claro el otro día, por ejemplo, Luis Vega, que en la parte final del partido estaba estirándose y había jugadores que ya llevaban demasiadas secuencias de 90 minutos seguidos y teníamos claro que hoy tenían que descansar porque el miércoles tenemos una final y tenemos que evaluar lo que sí hemos hecho en el campo y lo que hemos dejado de hacer.

No hemos hecho un buen partido, no hemos estado coordinados, no hemos tenido volumen de juego, no hemos tenido llegadas independientemente del once que estuviese en el campo y luego hemos tenido una descoordinación grave que nos ha originado el primer gol.

Luego hay que decirlo también, metieron un golazo en el segundo y hay que aplaudir también las acciones buenas que tienen los rivales. Por eso, desde el principio, felicitar a este equipo en general por el buen partido que han realizado en el día de hoy".

¿Cómo hacer para que no le pese al grupo el haber perdido ante el recién ascendido?

"Seguro. En nuestro equipo perder, empatar es un drama y perder, pues ya ni qué decirlo. Es normal y es así, así tiene que ser. Así asumo la responsabilidad en primera persona de esta derrota.

¿Cómo hacer? El miércoles tenemos una nueva prueba muy importante para nosotros. Es para el equipo una final, así la entendemos, así lo interpretamos. Así se entienden también las acciones que ha tomado este cuerpo técnico en el día de hoy, que al final han sido muy negativas para los intereses de Motagua en el partido del día de hoy y esperemos que en el partido del miércoles lo que hemos hecho hoy también tenga su reflejo positivo. Viene un rival durísimo, tenemos que ganar. Ganando aseguramos nuestra participación en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Sabemos que tenemos que ir partido a partido y nuestra cabeza estaba en el partido de hoy. Lo hemos preparado con este grupo de jugadores que ha jugado con el máximo cariño, con el máximo detalle. En ningún momento, si hemos perdido en el día de hoy, ha sido porque no hayamos respetado al rival que teníamos enfrente. Simplemente, dentro de esa cadena de partidos que tenemos y de la carga de minutos que llevaban nuestros jugadores, hemos tomado decisiones.

Hoy ha habido jugadores que nunca habían tenido la oportunidad de ser titulares, que han jugado y lo han hecho dentro del contexto en el que estaban. Lo han hecho muy bien, estoy contento en ese sentido y espero que esta derrota del día de hoy, y esto es lo que diferencia a los equipos grandes, grandes, grandes de verdad, y Motagua lo es, es la capacidad de levantarte después de una derrota.

Lo hablamos ahora en el vestuario. Dolidos, molestos. Nos hacen un gol que no nos deberían hacer o que hay que aplaudir la acción del rival y no hemos obtenido el resultado que necesita Motagua, de local, no ante un equipo recién ascendido, ante cualquier equipo que nos venga a visitar a nuestro estadio queremos y deseamos. Seguro nos sirve de aprendizaje y a ver si el miércoles somos capaces de levantarnos, hacer un gran partido, ganar a un gran rival y asegurar nuestra participación en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana".

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Nacional

¿Fue exceso de confianza darle oportunidad a jóvenes?

"La derrota del día de hoy solo tiene un culpable, solo tiene un responsable y es el que está enfrente de ustedes. No voy a tirar nada sobre ningún jugador de esta plantilla. No hubo ningún tipo de exceso de confianza, hubo una rotación dentro de un plantel que está jugando dos torneos, nacional e internacional, con una serie de jugadores que llevan acumulados 90-90-90 y que hoy le dimos descanso para que el miércoles puedan estar a full.

Espero que así sea, que el miércoles veamos un equipo ordenado, intenso, agresivo, concentrado, la mejor versión de Motagua. Y alguno de estos jugadores jóvenes, si no los ponemos a jugar nunca vamos a saber cuál es su potencial, qué nos pueden dar, qué no nos pueden dar.

Alguno dirá, bueno, a lo mejor hoy no había que meter tantos juntos o sí o no. El contexto es el que es, las decisiones que ha tomado esta persona que está ante ustedes, seguro es la que ha llevado al equipo al día de hoy, a no hacer un buen partido y a hacer la derrota. El único culpable y responsable del resultado del día de hoy, un servidor, y las dos acciones extraordinarias que han hecho los jugadores de Estrella Roja. Por eso lo felicitamos".

¿Hay problema de compromiso en Motagua?

"No creo que sea tampoco un problema de compromiso. Repito, todos hoy estábamos muy comprometidos. Hemos preparado este partido con la misma intención y con las mismas ganas que preparamos cualquier otro partido que tenemos en la competición nacional e internacional.

Simplemente no han salido las cosas con este grupo de jugadores que hemos puesto a jugar en el día de hoy de la manera que nos hubiese gustado, que hubiésemos querido y hemos cometido dos errores muy graves. Uno es más acierto del rival y hay que felicitarlo y hay que aplaudirlo porque es una acción de fútbol de máximo nivel, de una inteligencia emocional muy alta y a mí me gusta también aplaudir este tipo de acciones por parte de nuestros rivales".