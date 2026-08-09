Motagua vs Estrella Roja EN VIVO: la visita está sacando un punto de oro en Tegucigalpa

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL MOTAGUA VS ESTRELLA ROJA!
45': SE AGREGAN CINCO MINUTOS.
42': ¡ATENCIÓN! El Perro Negro no sigue y sale de cambio. Óscar Rosales ingresa al terreno de las acciones del Estadio Nacional.
37': ¡CERCA EL MOTAGUA! Venenoso centro de Luis Santamaría desde el costado de la derecha que controla el portero Víctor Moreira.
34': ¡OTRA VEZ MARLON LICONA! Enorme centro de "Perro Negro" que cabecea Nahuel Luna. No obstante, Marlon Licona contiene sin problemas.
29': ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Nuevo ataque de Estrella Roja. José Gutiérrez saca un tremendo derechazo que pasa cerca del costado derecho de Marlon Licona.
24': ¡POSTEEEEEEEEEEE! Nahuel Luna cabecea al palo izquierdo de Marlon Licona. Enorme asistencia de Cristian Cálix en el área del mimado.
15': ¡PARECÍA PENAL! James Salinas no señala tiro penalti en polémica acción de Pablo Cacho. Sin embargo, en la repetición se ve que no fue penalti.
9': ¡TIRO LIBRE PARA ESTRELLA ROJA! Tiro libre peligroso en favor de Estrella Roja. Jeffry Mirada es amonestado tras falta en los linderos del área.
6': ¡REVISIÓN DE FVS VAR! James Salinas le saca amarilla al "Perro Negro". Le perdonaron la vida al jugador. La acción era para roja.
3': ¡PISOTÓN DE PERRO NEGRO! Jarry Duarte le da un fuerte golpe a Luis Santamaría. Ojo, esta jugada podría ser revisada en el FVS VAR.
1': ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO NACIONAL CHELATO UCLÉS!
Saltan los equipos al terreno de las acciones para los actos protocolarios en la grama del Estadio Nacional Chelato Uclés.
ASÍ SALE ESTRELLA ROJA: 1- Víctor Moreira; 15- Joseph Padilla, 2- Leonardo Juárez, 23- Edilson Gómez, 69- Jimmy López; 6- Reinieri Mayorquín, 19- José Gutiérrez, 7- Jarry "Perro Negro" Duarte, 8- Jared Velásquez, 30- Cristian Cálix; 18- Nahuel Luna.
ASÍ SALE MOTAGUA: 25- Marlon Licona; 26- Luis Santamaría, 34- Giancarlo Sacaza, 3- Pablo Cacho, 80- Darel Oliva; 24- Jordan García, 10- Rodrigo Gómez, 15- Andy Hernández; 14- Aaron Barrios, 19- Rodrigo de Olivera y 30- Jeffry Miranda.
Motagua y Estrella Roja se instalan en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas. El mimado quiere su segundo triunfo al hilo en el torneo Apertura.