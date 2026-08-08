Real España tumba a un aguerrido Génesis PN y escala al primer lugar del Apertura

Real España mantiene su paso perfecto en el Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras y se coloca como líder con seis puntos. La Máquina consiguió su segundo triunfo del campeonato al imponerse nuevamente en su feudo, después de haber goleado al Platense en la primera jornada. El conjunto aurinegro tomó la ventaja al minuto 14 por medio de David Sayago, quien aprovechó un preciso centro de Franklin Flores desde la banda izquierda para aparecer en el área y conectar un certero cabezazo que venció al guardameta del Génesis PN. Los locales comenzaron a controlar el marcador, aunque su rival intentó reaccionar. Génesis mantuvo una mayor posesión durante varios pasajes del encuentro y buscó los espacios para encontrar la igualdad. Al minuto 23, el conjunto visitante dominaba la pelota cerca del área de Real España, pero no lograba superar el buen trabajo defensivo de los sampedranos. A los 39', el equipo de Policía Nacional se mostró mejor sobre el terreno de juego y generó presión en busca del empate.

Antes del descanso, Real España tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia. Al minuto 43, David Sayago recibió una opción importante y buscó definir hacia el costado derecho de Dayan Rodríguez, pero su disparo terminó marchándose desviado. El conjunto aurinegro se fue al entretiempo con la ventaja mínima. El complemento comenzó con polémica. Al 47', Roberto Osorto recibió una falta de Allans Vargas cerca de los linderos del área y el defensor visitante fue amonestado. Posteriormente, al minuto 53, Génesis solicitó la intervención del FVS VAR por una posible acción que podía ameritar tarjeta roja. Dos minutos después, el árbitro determinó que no existía falta ni tarjeta y el juego continuó con normalidad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Real España realizó dos modificaciones al minuto 59 con los ingresos de Nixon Cruz y Darixon Vuelto, buscando darle mayor velocidad a su ataque. Al 69', el panameño Manuel Gamboa apareció con un espectacular cierre defensivo para evitar el peligro y mandar la pelota al tiro de esquina. Poco después, Vuelto tuvo una ocasión inmejorable al 76', pero no pudo aprovechar un gran servicio de Cruz al segundo palo. Cuando parecía que la Máquina tendría que conformarse con la mínima diferencia, llegó el golpe definitivo en el tiempo añadido. Al 90+3', Antony García sacó un potente derechazo que superó al portero Dayan García y sentenció el encuentro. Con el 2-0, Real España sumó su segunda victoria consecutiva, alcanzó los seis puntos y se mantiene como líder del Apertura, luego de su goleada sobre Platense en la jornada inaugural.

90+3': GOOOOOOOOOOOOOOL DE REAL ESPAÑA: Antony García saca un tremendo derechazo que vence al portero Dayan García sobre el final del partido. 90': SE AGREGAN OCHO MINUTOS AL PARTIDO. 82': Real España quiere liquidar con Darixon Vuelto y Nixon Cruz. La máquina sigue ganando en su feudo ante Génesis. 76': ¡LO QUE PERDONÓ VUELTO! Enorme pase de Nixon Cruz al segundo palo, pero Darixon Vuelto falla oportunidad de oro para el segundo tanto aurinegro. 74': Génesis mantiene el dominio del balón ante el buen cerrojo de Real España. Estamos jugando los últimos minutos del partido. 69': ¡SALVÓ GAMBOA! Espectacular cierre del defensa central panameño que manda la pelota al tiro de esquina.

59': DOS CAMBIOS EN REAL ESPAÑA

Entran: Nixon Cruz y Darixon Vuelto.

Salen: Marco Aceituno y Gonzalo Ritacco. 55': ATENCIÓN: El árbitro dice que no hay tarjeta ni falta contra el futbolista del Génesis. Regresamos a la acción. 53': ¡REVISIÓN EN EL FVS VAR! El Génesis PN pide el FVS VAR ante posible falta de roja por golpe contra uno de sus jugadores. 47': ¡FALTA PARA REAL ESPAÑA! Roberto Osorto cae cerca de los linderos del área tras falta de Allans Vargas. El central recibió tarjeta amarilla. ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

43': ¡SE SALVÓ EL GÉNESIS! David Sayago no pudo definir al costado derecho de Dayan Rodríguez. Su disparo salió desviado del arco de Génesis. 39': Génesis sigue buscando el gol del empate. En los últimos minutos se nota mejor que la máquina en el terreno de las acciones. 35': Franklin limpia su zona al rechazar la pelota al saque de banda. Muy bien el lateral zurdo que es uno de los mejores del compromiso. 29': ¡TIRO DE ESQUINA! Génesis PN gana un tiro de esquina en el costado izquierdo de Real España. 23': Génesis no encuentra los espacios a pesar de dominar la pelota en el área de Real España. Sigue ganando la máquina.