Rubilio Castillo no se guarda nada contra Olancho y envía mensaje a Bengtson

El atacante fue claro al desmentir las versiones que circulaban sobre supuestas condiciones para su continuidad. " Nunca hubo una cláusula de que dijera que, si yo me recuperaba, me quedaba, eso no estaba establecido" , afirmó el goleador, asegurando que siempre mantuvo informadas a las autoridades médicas del club sobre su estado de salud y su recuperación tras someterse a un par de cirugías al término del torneo anterior.

El delantero Rubilio Castillo dio la cara ante los medios locales para aclarar los motivos de su salida de Potros de Olancho FC, desmintiendo rumores sobre su contrato y expresando su sorpresa ante la decisión tomada por la directiva.

Castillo enfatizó que nunca actuó con mala fe y que la directiva conocía su situación física desde el primer momento. "Yo se los hice saber a ellos cuando estuvieron interesados en mi persona, nunca quise que pensaran de que yo estaba escondiendo tal cirugía, eso fue noticia y no tendría ni porqué esconderlo tampoco", explicó.

El goleador dejó en claro que la rescisión del vínculo no fue por un capricho personal. "No ha sido fácil porque no es como que me desligo de ser jugador de Potros porque no lo quiero; no, no es así", aclaró, confirmando que la iniciativa partió de la cúpula del equipo pampero. "Hemos estado trabajando con la gente de Olancho para poder rescindir el contrato, eso sí es verdad. No ha habido tal clausula, por eso no hemos podido romper el contrato... Ellos son los que quieren romper el contrato antes de lo establecido".

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Respecto a la llegada de Jerry Bengtson como nuevo refuerzo del club, Rubilio descartó cualquier tipo de molestia. Por el contrario, confesó que se entusiasmó con la idea de jugar a su lado. "Yo le dije que no podía incorporarme al club medianamente... me extrañó que ellos tomaran esa decisión, seguramente porque ya habían contratado a Jerry. Y cuando vi la noticia, me alegró, primero porque no se me había informado nada y en mi pensamiento dije “Vamos a hacer una dupla buena, vamos a hacer cosas buenas”, porque Jerry es un gran profesional, lo tuve de compañero en el Vida y sé la clase de goleador y persona que es, así que mi ilusión era esa".