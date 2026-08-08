"Es un error garrafal": Rudman sobre las expulsiones y lo que pasó con Elis

Los verdolagas, que sufrieron la expulsión de "Kalusha" por una acción infantil tras un jaloneo en un tiro de esquina, supieron manejar la pelota e incluso se pusieron en ventaja con el tanto de Nicolás Messiniti. "Pin" Gutiérrez empató todo y así quedó el marcador, aunque en la segunda mitad le anularon un tanto polémico a Damin Ramírez.

Un Marathón muy aguerrido y con 10 hombres sacó un empate en la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras ante Platense en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

A pesar de las adversidades, Silvio Rudman, entrenador de Marathón, valoró el esfuerzo en conferencia de prensa y aseguró irse tranquilo por la entrega, dinámica y propuesta de sus muchachos a pesar de jugar con un hombre menos desde los 37 minutos.

Asimismo, el estratega fue enfático en que deben erradicar las expulsiones ingenuas, ya que es la segunda jornada consecutiva en la que se quedan con 10 futbolistas. Sobre la ausencia de Alberth Elis, aclaró que quedó fuera por una molestia en la rodilla y que en los próximos días el cuerpo médico evaluará su evolución para determinar si llegará al choque a mitad de semana ante Antigua GFC por la Copa Centroamericana.

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Se le ve tranquilo con el partido jugado por su equipo. ¿Qué le han parecido estos 90 minutos de Marathón y cómo se siente?

"Me deja tranquilo, más allá de que el objetivo claro era sacar el triunfo de visitante. En el transcurso del partido Marathón fue el que realmente propuso y siempre tuvo el objetivo claro de ir a buscar el juego.

A pesar de la expulsión a los 37 minutos, en ningún momento el equipo sufrió al tener un jugador menos. Estoy muy orgulloso de mis muchachos. Más allá de no poder ganar, estamos en un camino de buen fútbol, buen funcionamiento, mucha intensidad y dinámica en la que los jugadores van creciendo. Me voy contento, aunque tenemos que seguir mejorando en todos los aspectos".

Hoy vimos a un Marathón siempre aguerrido, pero vimos una segunda expulsión en fechas seguidas. ¿Qué lecciones le deja este partido de cara al juego ante Antigua GFC a mitad de semana?

"Sí, es la segunda expulsión de manera muy ingenua y eso no lo podemos permitir. Ya pasó el otro día con Chuy (Pérez) y ahora con Kalusha. Es un error garrafal; los jugadores tienen que saber que no pueden dejar al equipo con 10 hombres.

Por otro lado, el equipo no negocia la dinámica, la intensidad ni el objetivo de ir a buscar los partidos; se entrega al máximo. Hoy quedó demostrado que con un jugador menos seguimos buscando el partido. Tuvimos varias situaciones y un gol anulado. No me gusta hablar del arbitraje; ya pasó, debemos dar vuelta a la página y pensar en lo que viene"

Profesor, ¿por qué llegan a pasar estas expulsiones? ¿Los chicos pierden la cabeza o qué pasa en el trámite del juego para que ocurran estos actos de indisciplina? También consultarle sobre el lateral derecho: hoy jugó Carlos Argueta todo el partido, ¿eso se debe a rotación o Argueta ya es el dueño de la banda?

"Sobre la expulsión, los jugadores tienen que mejorar, no hay justificación para eso. Fue en un córner por un jaloneo, pero debemos evitarlo. Espero que de ahora en adelante no nos vuelvan a expulsar futbolistas; hay que tomar conciencia.

Respecto a la lateral, tanto ArguetaS como Nata son muy buenos jugadores. Jugará el que esté mejor".