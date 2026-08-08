Platense le arranca un punto de oro a Marathón que se volvió a quedar con diez por expulsión

Platense y Marathón igualaron 1-1 en el Estadio Excelsior, en un partido correspondiente al inicio de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026-2027. Ambos equipos protagonizaron un encuentro intenso, con polémicas arbitrales, una expulsión y oportunidades para quedarse con los tres puntos. La primera acción que generó reclamos llegó al minuto 13, cuando Jeison Arriola intentó ingresar al área y fue frenado de manera fuerte por Javier Rivera. Los jugadores del conjunto porteño inmediatamente solicitaron una pena máxima, pero el árbitro Raúl Castro consideró que no existió una infracción sancionable y ordenó continuar las acciones con saque de meta para el Marathón.

Seis minutos después, Yairo Moreno volvió a generar peligro para los Verdolagas al desbordar por el sector ofensivo y enviar un servicio hacia Nicolás Messiniti. Sin embargo, el balón tomó una trayectoria inesperada tras desviarse y terminó pasando muy cerca del arco defendido por Merlin Bonilla, quien observó cómo el esférico estuvo a punto de convertirse en el primer gol del encuentro. La situación se complicó para el equipo visitante al minuto 35, cuando Jailor Fernández protagonizó una agresión contra Jefferson Palacios al impactarlo con un codazo en la zona del cuello. La acción fue revisada mediante el FVS y, después de la intervención del sistema, el jugador del Marathón terminó viendo la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez futbolistas.

A pesar de jugar en inferioridad numérica, Marathón encontró la manera de ponerse arriba en el marcador. Moreno volvió a aparecer para enviar un centro retrasado hacia la posición de Messiniti, quien conectó un potente remate que superó la resistencia de Merlin Bonilla para colocar el 1-0 a favor de los sampedranos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La respuesta del Platense no tardó en llegar y los Selacios consiguieron establecer la igualdad mediante un rápido contragolpe. Georgie Welcome ganó la acción aérea y habilitó de cabeza a Cristian Gutiérrez, quien definió de inmediato ante Jonathan Rougier para colocar el 1-1. Ya en el minuto 71, el FVS volvió a ser protagonista: Damin Ramírez había marcado tras recibir un pase de Moreno, pero durante la revisión Raúl Castro y su equipo arbitral determinaron una falta previa sobre Arzú, por lo que la anotación fue invalidada. El partido no se movió en el marcador y culminó 1-1.

AQUÍ FUE EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

90': ¡SE AGREGAN CINCO MINUTOS MÁS! 87': ¡ESPECTACULAR! Henry Figueroa cabecea espectacular, pero Merlin Bonilla manda la pelota al tiro de esquina. ¡Tremendo atajadón! 82': ¡FALTA CLARÍSIMA! Raúl Castro le perdona la tarjeta roja a José Aguilera en contragolpe casi mortal del Platense. El partido está por terminar. 72': ¡EL FVS VAR anula el segundo gol del Marathón! Hubo falta sobre Maynor Arzú en la jugada previa al gol de Damin Ramírez. 71': ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL MARATHÓN! Yairo Moreno le da un tremendo pase a Damin Ramírez que cruza a Merlin Bonilla para el segundo gol verdolaga.

65': CAMBIOS EN PLATENSE

Entran: Maynor Arzú y Erlin Gutiérrez

Salen: Georgie Welcome y Yeison Arriola.

59': ¡PERDONÓ PLATENSE! Enorme centro de Abner Portillo que es desperdiciado por Solani Solano. El atacante cabeceó solo, pero falló su testazo por encima de la cabaña de Rougier. 56': ¡NO PUDO DARLE DIRECCIÓN AL CABEZAZO! Solani Solano ganó la pelota en el aire, sin embargo, no le dio dirección a su testazo en el área verdolaga. 51': ¡ERA UN GRAN PASE! Enorme pierna salvadora en el Platense. Yairo Moreno habilitaba a Messiniti, pero el tiburón despertó en el último segundo a través de Urbina. ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

45+4': ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! PLATENSE 1-1 MARATHÓN. 45': ¡GOOOOOOOOOOOL DEL PLATENSE! Enorme pase de cabeza de Welcome a Pin Gutiérrez que define con la derecha al palo izquierdo de Rougier. Duró poco la celebración de Marathón. 43': ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL MARATHÓN! Messiniti liquida el arco de Merlin Bonilla luego de anotar un golazo con la zurda. José Aguilera ganó la línea de fondo y envió el rezago de la muerte para el argentino. 41': Platense empieza a ganar terreno ahora que tiene un jugador más en el campo, pero no encuentra el espacio para hacer daño en la portería de Rougier.

35': ATENCIÓN: El árbitro echa a Jaylor Fernández tras codazo contra Jefferson Palacios. Se va bien expulsado luego de una revisión en el FVS VAR. 29': Carlos Argueta cae en el área, pero el réferi no señala ninguna infracción favorable al verde. El lateral derecho salió lesionado. 22': ¡SALVÓ BONILLA! El arquero del Platense evita el rezago de la muerte del Marathón que insiste por el costado izquierdo con Farioli y José Aguilera. 17': ¡SE SALVÓ PLATENSE! Otro ataque venenoso de Farioli desde el costado izquierdo. La esférica casi baña el segundo palo de Merlin Bonilla.

9': ¡POR ARRIBA! Nuevamente Farioli encuentra la pelota en los linderos del área y la eleva por encima de la cabaña del tiburón. 6': ¿A QUIÉN? Gran jugada colectiva del Monstruo que termina en los pies de Farioli, que manda la pelota muy desviada del arco de Bonilla. 2': ¡ADELANTADO! Georgie Welcome encuentra la pelota al espacio, pero está en clara posición offside. ¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO EXCÉLSIOR DE PUERTO CORTÉS!