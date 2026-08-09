¡Se durmió Motagua! El insólito gol de Mayorquín en la victoria de Estrella Roja

El Estrella Roja sorprendió a Motagua en la segunda fecha del torneo Apertura 2026 con un insólito golazo, que también se mete a la historia al ser el primero del club de Danlí en Primera División. El actual campeón del fútbol hondureño estaba teniendo problemas con el recién ascendido a la Liga Nacional e incluso pasó apuros durante la primera parte, misma que se fue con un empate sin goles.

Sin embargo, en la segunda parte cuando se abrió la lata y fue nada más y nada menos que del cuadro visitante. Un viejo conocido de los azules apareció y dio el golpe para silenciar el Estadio Nacional. La ley del ex se hizo presente y Reinieri Mayorquín rompió el cerrojo con un insólito gol que pasa a la historia del Estrella Roja. El exMotagua se avivó ante el despiste de los jugadores azules y de Licona que estaba armando la barrera para definir a puerta vacía. Aunque los jugadores reclamaron, el tanto fue válido. ¿El motivo? La Regla 13 de la IFAB autoriza a cobrar los tiros libres sin demora, lo que significa que el equipo atacante puede reanudar las acciones al instante ni depender del pitazo arbitral. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE