¡Se durmió Motagua! El insólito gol de Mayorquín en la victoria de Estrella Roja

El Estrella Roja sorprendió a Motagua en la segunda fecha del torneo Apertura 2026 con un insólito golazo, que también se mete a la historia al ser el primero del club de Danlí en Primera División.
El actual campeón del fútbol hondureño estaba teniendo problemas con el recién ascendido a la Liga Nacional e incluso pasó apuros durante la primera parte, misma que se fue con un empate sin goles.
Sin embargo, en la segunda parte cuando se abrió la lata y fue nada más y nada menos que del cuadro visitante. Un viejo conocido de los azules apareció y dio el golpe para silenciar el Estadio Nacional.
La ley del ex se hizo presente y Reinieri Mayorquín rompió el cerrojo con un insólito gol que pasa a la historia del Estrella Roja. El exMotagua se avivó ante el despiste de los jugadores azules y de Licona que estaba armando la barrera para definir a puerta vacía.
Aunque los jugadores reclamaron, el tanto fue válido. ¿El motivo? La Regla 13 de la IFAB autoriza a cobrar los tiros libres sin demora, lo que significa que el equipo atacante puede reanudar las acciones al instante ni depender del pitazo arbitral.
Esto es válido si "el tiro se ejecuta desde la posición correcta, el balón está parado (sin moverse), ningún jugador está lesionado, el árbitro no ha distraído al equipo infractor, por ejemplo, alejándose 9,15 m del balón o amonestándolo (tarjeta amarilla) o expulsándolo (tarjeta roja)", explica la IFAB.
Con este tanto, el Estrella Roja comenzó dando la sorpresa ante Motagua en el minuto 55 y ya en el 71', Edilson Gómez apareció para sellar el triunfo y el batacazo en el Nacional.