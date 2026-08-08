Raúl Cáceres deja claro qué pasará con Davis Flow: “No hay ningún tiktoker”

Raúl Cáceres terminó con sentimientos encontrados después de empate 1-1 entre Platense y Marathón por la segunda jornada del Torneo Apertura. El Tiburón consiguió rescatar un punto en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, pero el resultado no terminó de convencer al entrenador, quien considera que su equipo todavía tiene mucho por mejorar. Al finalizar el partido, Cáceres fue visto pensativo en el banquillo, con la mirada perdida hacia el horizonte. Cuando fue consultado sobre qué pasaba por su cabeza en ese momento, el técnico no ocultó su preocupación por el rendimiento y, sobre todo, por la actitud de algunos de sus futbolistas.

“En Platense. En lo que queremos, que nos podemos hacer y que no nos convencemos, no damos ese paso. Ver algunas actitudes de algunos jugadores en tristeza y eso es lo que me embarga ahorita en el corazón”, explicó. Aunque valoró la reacción de sus dirigidos para conseguir el empate después de comenzar perdiendo, Cáceres dejó claro que no quiere que el resultado genere conformismo. Incluso recordó que Marathón terminó jugando con un hombre menos y que Platense debía haber aprovechado mejor esa situación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “No puede existir un conformismo de parte nuestra cuando tenemos un jugador más en nuestra cancha”, sentenció. El entrenador considera que Platense mostró una mejor versión respecto al debut, pero todavía existen problemas de funcionamiento colectivo. Cáceres destacó la calidad individual de algunos de sus jugadores, aunque señaló que todavía necesitan tiempo para conocerse dentro del terreno de juego. “Dos o tres jugadores de muy buen nivel, con mucha calidad, pero que a nivel de equipo está faltando ese conocimiento como compañeros. Esa lectura”, explicó. Esa falta de sincronización, según el técnico, termina afectando especialmente el equilibrio defensivo. Platense busca atacar constantemente, pero cuando pierde la pelota queda expuesto y los errores en la salida pueden convertirse en oportunidades para el rival. “Somos muy impetuosos. Hay momentos de partido que nos gana y nos caemos en la trampa del deseo de salir. Y esa imprecisión en último cuarto de cancha, en media cancha, es la que nos termina haciendo sufrir”, analizó.

Cáceres también destacó el respaldo de la afición en el estadio Excélsior y reconoció que le duele no poder regalarle una victoria a la gente de Puerto Cortés. “Esa es la pena que llevo, eso es lo que me duele, me conmueve el no ver a una afición volcada en alegría después de un partido, porque yo sí me encarno en ellos”, manifestó. El estratega fue claro al hablar de sus aspiraciones con el equipo y dejó una frase que resume su inconformidad pese al punto conseguido. “Yo siento que Platense está para más. Y ahí en el campo debe reflejar algo más”, afirmó. En medio de la conferencia también apareció uno de los temas que más polémica ha generado alrededor del club en los últimos días: Davis Flow.

DECISIÓN DE CÁCERES CON DAVIS FLOW

El creador de contenido y tiktoker estuvo entrenando con Platense durante la pretemporada y su posible incorporación al equipo generó opiniones divididas entre los aficionados. Incluso, antes del encuentro ante Marathón, un aficionado le gritó a Cáceres que no quería “payasos” en el partido, en una clara referencia al caso del jugador. Consultado directamente sobre la situación, el entrenador evitó entrar en una confrontación, pero sus palabras dejaron prácticamente definida la situación de DaviS Flow con el conjunto porteño. “Hay temas que son sensibles en este momento y yo no puedo entrar a polemizar, porque al final se tergiversa mi opinión”, comenzó diciendo Cáceres.