Jeremy Rodríguez sobre su momento en Olimpia y festejo: "Esta vez no me caí"

Fue el encargado de abrir el marcador en el contundente triunfo de los albos sobre Juticalpa en Catacamas y ya suma tres dianas en el torneo, después de haber firmado un doblete en la primera fecha ante la UPN .

Jeremy Rodríguez se ha convertido en unas de las grandes promesas de Olimpia en este arranque del Apertura 2026. Con apenas 16 años, el joven delantero ya se está ganando un puesto en el once titular y esta tarde volvió a mecer las redes.

Una vez finalizado el encuentro en el Estadio Rubén Guifarro, Jeremy dio declaraciones para Diario Diez y habló del momento que está viviendo y su llamativa celebración al estilo del veterano Georgie Welcome.

"Las sensaciones son buhenas, son tres puntos difíciles que pudimos sacar de acá, el sol también estaba pesado, pero sacamos el resultado que queríamos, llevarnos los tres puntos", expresó.

Sobre la contunidad que le ha brindado el técnico Eduardo Espinel, el atacante dijo que siente "mucha alegría, es mi segundo partido de titular en Liga Nacional, estoy aprovechando las oportunidades que me está dando el profe, siempre dando esa milla extra, haciendo las cosas bien".

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Consultado por su festejo, Rodríguez asegura que ya lo había protagonizado en el Premundial y que lo ha practicado en las reservas. Sin embargo, esta vez sí le salió a la perfección.

"Ya la había hecho en el Premundial, pero me salió mal (risas). Esta vez sí la hice bien, la verdad que no me caí, porque aquella vez sí me caí. La he practicado y la he hecho en los partidos de reservas. Al estilo Georgie Welcome", cerró el delantero.

Originiario de Roatán, Jeremy Rodríguez ya es la revelación del club blanco al destacar con goles en el inicio del torneo y ahora deberá intentar volver a ganarse un puesto en el once para el clásico contra Motagua del próximo domingo.