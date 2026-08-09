Jeremy Rodríguez está on fire: así fue su tercer gol con Olimpia en el Apertura

Jeremy Rodríguez continúa sorprendiendo en el fútbol hondureño y volvió a demostrar por qué es considerado una de las nuevas joyas del balompié nacional. El joven delantero de Olimpia marcó su tercer gol del torneo Apertura 2026, esta vez frente a Juticalpa en la segunda jornada del campeonato.

La anotación llegó al minuto 22 del primer tiempo en el Estadio Rubén Guifarro, luego de una gran jugada ofensiva del conjunto blanco. Félix García apareció por la banda derecha y envió un preciso rezago de la muerte para encontrar a Rodríguez, quien definió de manera sensacional para vencer al guardameta Enrique Facussé.