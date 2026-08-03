Jeremy Rodríguez destapa su historia: el DT que lo llevó a Olimpia, ídolo y sus metas

Jeremy Rodríguez se robó los reflectores con un doblete en la goleada de Olimpia sobre Lobos UPNFM, confirmando que es una de las grandes joyas del conjunto merengue. El atacante, originario de Roatán, reveló que fue el entrenador Óscar Salgado quien descubrió su talento y lo encaminó hasta llegar al club capitalino. Además, confesó que siempre ha tenido como inspiración al histórico goleador Carlos Pavón y dejó claro que, pese a su soñado debut como titular, su principal objetivo es mantener los pies sobre la tierra, seguir aprendiendo, aprovechar cada oportunidad y consolidarse en el primer equipo del campeón hondureño.

SUS DECLARACIONES

Debutas de titular y hoy marcas un doblete. ¿Qué sensaciones te quedan?

Pues estoy muy feliz. Primeramente, darle las gracias a Dios por estar aquí. Estoy muy feliz por el doblete que pude hacer, gracias a la confianza que me dio el entrenador. Y bueno, aquí estoy para aportar un gran deber al equipo.

¿En algún momento soñaste con hacer un doblete en la Liga Nacional y con ese león en el pecho?

Sí, la verdad que sí, me lo imaginé. Me lo imaginé poder anotar goles, pero no de esta manera, siendo titular. Fue la primera vez que soy titular y, bueno, muy feliz y le agradezco a Dios, más que todo. ¿Pudieron hacer tres?

Sí, pudieron ser tres. Lastimosamente me lo anularon. Marcelo lo hizo para atrás y cuando voltearon para atrás dije: "Uh, qué mal". Pero bueno, son sensaciones que quedan del partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Cómo llegas a Olimpia? ¿Sos de Roatán? Contanos, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo fue ese momento en que llegas a Olimpia?

Bueno, fue en 2024. Yo estuve en Roatán y el profe Óscar "Cocli" Salgado me trajo para FBO. Estuve como cuatro meses ahí, después me pasaron a reservas y después pude debutar. Bueno, aquí estoy. LEA TAMBIÉN: Nazar sobre la caída ante Olimpia y el papelón de la Sub-20: "El mismo error" ¿Pero quién te recomendó, por ejemplo, venir a Olimpia?

El profesor Oscar Salgado. ¿Qué hacías allá? ¿Estudiabas? ¿Cómo era tu vida fuera del fútbol?

Bueno, allá en Roatán yo vivía y, bueno, me trajeron para acá. ¿Qué hacías fuera de la cancha, aparte de jugar?

Estudiar. ¿Qué estudiabas?

Sigo estudiando, la verdad. Estoy en bachillerato y ya voy a salir. ¿Qué goleador mirabas vos del fútbol hondureño y decías: "Hey, yo quiero ser como este man que la rompe haciendo goles"?

​Digamos, en tu formación cuando estabas allá en Roatán

De niño siempre me ha gustado Carlos Pavón. Carlos Pavón siempre ha sido una inspiración para mí. Vos tenés buen cabezazo, más o menos así. Puede ser como la sombra más adelante

Sí, la verdad. Desde pequeño pude practicar eso y, bueno, la verdad que estoy muy feliz y agradecido.

La isla no solamente saca a basquetbolistas, que es el fuerte allá, sino que vemos que ahora está explotando mucho el talento futbolístico

Sí, allá en Roatán lo más fuerte son los basquetbolistas y voleibolistas. Georgie Welcome, era un jugador que jugó hasta en el Mónaco de Francia

Sí, la verdad que es una inspiración también para mí porque es de Roatán y siempre un ejemplo para mí. Hoy Menjívar se ha convertido también en agente, trayendo a gente de Roatán. ¿No te había visto Menjívar?

Sí, pero no, él no fue el que me trajo. ¿A quién le dedicás estos dos goles que marcaste esta noche?

A Dios y a mi familia. La verdad que son pilares. ¿Qué te dijeron en el camerino los compañeros cuando llegaste después del juego?

Que felicidades, que siga haciendo las cosas que vengo haciendo y muy feliz, muy feliz por mí. ¿Mensajito al teléfono? ¿Ya lo revisaste? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Algo? ¿Novia, amigos?

Ya me felicitaron un montón de gente. La verdad que no me esperaba que me felicitaran, pero bueno, así es esto.