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Jerry Bengtson llega a Potros del Olancho: así se concreta el bombazo del mercado

El histórico goleador del fútbol de Honduras fue anunciado en el equipo olanchano tras salir del Olimpia luego de cumplir un ciclo.

Jerry Bengtson llega a Potros del Olancho: así se concreta el bombazo del mercado

El delantero Jerry Bengtson fue anunciado de forma oficial por los Potros del Olancho FC que buscarán competir por el título con los grandes.
03 de agosto de 2026 a las 10:16

Olancho FC sacudió este lunes el mercado de fichajes del fútbol hondureño al anunciar de manera oficial la incorporación del delantero Jerry Bengtson, máximo goleador histórico de la Liga Nacional.

Tras finalizar su etapa con Olimpia, el experimentado atacante llegó a un acuerdo con la directiva de los Potros y firmó un contrato por una temporada, convirtiéndose en uno de los movimientos más importantes del Apertura 2026.

Las negociaciones entre ambas partes se extendieron durante varios días hasta alcanzar un acuerdo económico que satisfizo las pretensiones del futbolista, quien continuará su carrera en el conjunto olanchano.

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Aunque Bengtson también recibió ofertas de otros dos clubes de la Liga Nacional, estas no cumplían con sus expectativas económicas. Incluso, uno de los equipos grandes de San Pedro Sula mostró interés en contratarlo, pero las conversaciones no prosperaron debido a diferencias en el aspecto financiero.

A sus 39 años, el delantero considera que todavía tiene condiciones para competir al más alto nivel y aportar con su experiencia y capacidad goleadora.

Una trayectoria llena de éxitos

Jerry Bengtson inició su recorrido en la Liga Nacional con el Vida de La Ceiba en 2007, donde llamó la atención por su olfato goleador antes de dar el salto al Motagua, club con el que consolidó su nombre en el fútbol hondureño.

Su rendimiento le abrió las puertas del extranjero en 2012, cuando fue fichado por el New England Revolution de la MLS. Posteriormente tuvo pasos por el Club Atlético Belgrano de Argentina, el Persépolis FC y el Zob Ahan FC de Irán, además de defender los colores del Saprissa de Costa Rica.

Jerry Bengtson fue anunciado como nuevo refuerzo del Olancho FC.

Jerry Bengtson fue anunciado como nuevo refuerzo del Olancho FC.

En 2018 regresó a Honduras para unirse a Olimpia, equipo con el que vivió una de las etapas más exitosas de su carrera, conquistando múltiples títulos nacionales e internacionales y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la Liga Nacional.

Con la Selección Nacional de Honduras también escribió páginas importantes. Representó al país en una Copa del Mundo, disputó Copas Oro, Juegos Olímpicos y procesos eliminatorios, consolidándose como uno de los delanteros más destacados de la historia del fútbol hondureño.

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Gilmer Barralaga
Gilmer Barralaga
Periodista

Licenciado en Periodismo formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente redacto contenido deportivo nacional e internacional para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo.

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