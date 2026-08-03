Jerry Bengtson llega a Potros del Olancho: así se concreta el bombazo del mercado

Olancho FC sacudió este lunes el mercado de fichajes del fútbol hondureño al anunciar de manera oficial la incorporación del delantero Jerry Bengtson, máximo goleador histórico de la Liga Nacional. Tras finalizar su etapa con Olimpia, el experimentado atacante llegó a un acuerdo con la directiva de los Potros y firmó un contrato por una temporada, convirtiéndose en uno de los movimientos más importantes del Apertura 2026. Las negociaciones entre ambas partes se extendieron durante varios días hasta alcanzar un acuerdo económico que satisfizo las pretensiones del futbolista, quien continuará su carrera en el conjunto olanchano.

Aunque Bengtson también recibió ofertas de otros dos clubes de la Liga Nacional, estas no cumplían con sus expectativas económicas. Incluso, uno de los equipos grandes de San Pedro Sula mostró interés en contratarlo, pero las conversaciones no prosperaron debido a diferencias en el aspecto financiero. A sus 39 años, el delantero considera que todavía tiene condiciones para competir al más alto nivel y aportar con su experiencia y capacidad goleadora. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Una trayectoria llena de éxitos Jerry Bengtson inició su recorrido en la Liga Nacional con el Vida de La Ceiba en 2007, donde llamó la atención por su olfato goleador antes de dar el salto al Motagua, club con el que consolidó su nombre en el fútbol hondureño. Su rendimiento le abrió las puertas del extranjero en 2012, cuando fue fichado por el New England Revolution de la MLS. Posteriormente tuvo pasos por el Club Atlético Belgrano de Argentina, el Persépolis FC y el Zob Ahan FC de Irán, además de defender los colores del Saprissa de Costa Rica.