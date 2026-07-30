Brutal paliza del Bayern Múnich al club que siempre golea en pretemporada

Bayern Múnich terminó este jueves su semana de entrenamiento en Tegernsee (Baviera, Alemania) con el amistoso que ya es costumbre cada verano y recetó una brutal paliza sobre el FC Rottach-Egern, club amateur de la región bávara. El cuadro de Vincent Kompany no tuvo piedad y ganó ¡15-0! en el Burkenmoos Stadium, con seis goles ya en la primera parte y anotaciones repartidas entre varios jugadores de la cantera.

El Bayern empezó a marcar desde muy temprano. Filip Pavić abrió la cuenta a los tres minutos y, antes del 15, el gigante alemán ya estaba 4-0 con dos tantos de Felipe Chávez y uno de Arijon Ibrahimovic. Antes del descanso llegaron dos anotaciones más. Ibrahimovic, que no tiene parentesco con el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic, volvió a marcar y Maycon Cardozo hizo el sexto, por lo que el primer tiempo terminó con un 6-0. En la segunda parte, Cardozo anotó nuevamente. También acertaron Armindo Sieb, con doblete, João Palhinha, Bqara Sapoko Ndiaye y Bastian Assomo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En los minutos finales se sumaron Aleksandar Pavlović y el capitán Joshua Kimmich, mientras que Skender Nuraj cerró la goleada con el 15-0 definitivo en el tiempo de reposición.

El Bayern instala su campamento de entrenamiento de verano en esta localidad de los Alpes bávaros, a orillas del lago Tegernsee, y como agradecimiento por la hospitalidad del pueblo, cierra la concentración con un partido contra el club local. El Rottach-Egern juega en la octava división de Alemania y su estadio, el Birkenmoos, tiene capacidad solo para 2.500 personas. El club fue fundado en 1946 y se constituyó formalmente el 20 de febrero de 1947.

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