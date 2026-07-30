Brutal paliza del Bayern Múnich al club que siempre golea en pretemporada

Bayern Múnich terminó este jueves su semana de entrenamiento en Tegernsee (Baviera, Alemania) con el amistoso que ya es costumbre cada verano y recetó una brutal paliza sobre el FC Rottach-Egern, club amateur de la región bávara.
El cuadro de Vincent Kompany no tuvo piedad y ganó ¡15-0! en el Burkenmoos Stadium, con seis goles ya en la primera parte y anotaciones repartidas entre varios jugadores de la cantera.
El Bayern empezó a marcar desde muy temprano. Filip Pavić abrió la cuenta a los tres minutos y, antes del 15, el gigante alemán ya estaba 4-0 con dos tantos de Felipe Chávez y uno de Arijon Ibrahimovic.
Antes del descanso llegaron dos anotaciones más. Ibrahimovic, que no tiene parentesco con el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic, volvió a marcar y Maycon Cardozo hizo el sexto, por lo que el primer tiempo terminó con un 6-0.
En la segunda parte, Cardozo anotó nuevamente. También acertaron Armindo Sieb, con doblete, João Palhinha, Bqara Sapoko Ndiaye y Bastian Assomo.
En los minutos finales se sumaron Aleksandar Pavlović y el capitán Joshua Kimmich, mientras que Skender Nuraj cerró la goleada con el 15-0 definitivo en el tiempo de reposición.
El Bayern instala su campamento de entrenamiento de verano en esta localidad de los Alpes bávaros, a orillas del lago Tegernsee, y como agradecimiento por la hospitalidad del pueblo, cierra la concentración con un partido contra el club local.
El Rottach-Egern juega en la octava división de Alemania y su estadio, el Birkenmoos, tiene capacidad solo para 2.500 personas. El club fue fundado en 1946 y se constituyó formalmente el 20 de febrero de 1947.
EL BAYERN ARRASA EN LA SERIE
La diferencia de nivel entre los dos equipos se nota en el marcador de cada edición. En 2018, el Bayern ganó 20-2, en 2019 por 23-0, en 2023 por 27-0 (la mayor goleada de toda la serie) y en 2024 por 14-1. Con el resultado de este jueves, el conjunto bávaro suma 99 goles a favor y apenas tres en contra en sus últimos cinco enfrentamientos con este rival.
Los amistosos contra Rottach-Egern también sirven de vitrina para los jugadores más jóvenes del equipo, algo que se repitió esta tarde con la titularidad de nombres como Tom Bischof, Felipe Chávez y Maycon Cardozo.
Por su parte, colombiano Luis Díaz no fue parte de la convocatoria al igual que Harry Kane y Michael Olise. Estos futbolistas siguen disfrutando de un periodo de vacaciones luego de disputar la Copa del Mundo 2026.