¡Escándalo! Una árbitra quedó noqueada en medio de una tangana y fue reemplazada

El Metz de Francia disputó un amistoso de local que terminó ganando contra el Fortuna Sittard de Países Bajos (3-1), pero la victoria quedó en segundo plano tras la agresión que sufrió la árbitra del encuentro. El partido acabó ensombrecido por una escena dramática en el minuto 39, que finalmente supuso el prematuro final de la jornada para la silbante Mathilde Demoncay.

El detonante fue una falta sobre el atacante del Fortuna, Lequincio Zeefuik. El joven delantero fue agarrado de la camiseta por su rival y, rápidamente, se dejó llevar por una reacción muy vehemente. En cuestión de segundos se desató un altercado confuso, en el que posteriormente se fueron involucrando cada vez más jugadores de ambos equipos. En el intento de apaciguar los ánimos encendidos, la árbitra quedó en medio del tumulto. Mathilde Demoncay perdió el equilibrio, cayó sobre el césped y sufrió una leve conmoción cerebral. Ya no se pudo pensar en que continuara con su labor tras el descanso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La lesión de la jueza provocó un inusual cambio en el equipo arbitral: uno de los asistentes de línea asumió de inmediato la dirección del partido en la segunda mitad y llevó el encuentro hasta el final.