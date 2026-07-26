Olmo le respondió a Ayala y rechaza sus disculpas: "Está faltando a la verdad"

Luego de que el 'Ratón' asegurara estar arrepentido, pero justificara su accionar calificándolo como un "simple empujón" tras un cruce verbal, el futbolista del Barcelona rompió el silencio y lo cuestionó.

La polémica agresión de Roberto Fabián Ayala a Dani Olmo al término de la final del Mundial sumó un nuevo y picante capítulo a tan solo una semana que de España derrotara a Argentina en el MetLife Stadium.

En declaraciones al Diari de Terrassa, Olmo fue categórico sobre las explicaciones que dio el asistente de Lionel Scaloni y puso en duda la sinceridad de sus palabras.

"Si alguien asegura que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo afirmando que era como respuesta a algo que le dije, entonces seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad", disparó Olmo, desmintiendo de manera drástica haber provocado al exdefensor.

En esa misma línea, el volante español rechazó cualquier intento de acercamiento por parte de Ayala y aclara que no le interesa recibir unas disculpas cara a cara.

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"No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", subrayó con firmeza.